وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري
أخبار العالم

تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن

ناصر السيد

رصدت وزارة الدفاع التايوانية 18 طائرة عسكرية صينية، وسبع سفن حربية، وسفينة رسمية واحدة حول تايوان بين الساعة السادسة صباحًا يومي الجمعة والسبت.

وأفادت التقارير بأن عشر طائرات عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية والشرقية للبلاد. 

وردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا حربية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

حتى الآن هذا الشهر، تعقبت تايوان طائرات صينية 84 مرة وسفنًا صينية 52 مرة. 

منذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال زيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان تدريجيًا.

يُعرّف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع والضمانات الثابتة، وتسعى إلى تحقيق الأهداف الأمنية دون اللجوء إلى استخدام مباشر وواسع النطاق للقوة".

