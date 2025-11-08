تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن

رصدت وزارة الدفاع التايوانية 18 طائرة عسكرية صينية، وسبع سفن حربية، وسفينة رسمية واحدة حول تايوان بين الساعة السادسة صباحًا يومي الجمعة والسبت.

وأفادت التقارير بأن عشر طائرات عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية والشرقية للبلاد.

وردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا حربية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

حتى الآن هذا الشهر، تعقبت تايوان طائرات صينية 84 مرة وسفنًا صينية 52 مرة.

منذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال زيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان تدريجيًا.

يُعرّف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع والضمانات الثابتة، وتسعى إلى تحقيق الأهداف الأمنية دون اللجوء إلى استخدام مباشر وواسع النطاق للقوة".