نبيه بري: التطبيع مع إسرائيل مرفوض وموقف لبنان ثابت رغم التهديدات

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "التطبيع مع إسرائيل غير مطروح إطلاقا"، مشدداً على أن "كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تؤثر على موقف لبنان الثابت".

وأوضح بري في تصريح له أن "من يطالب بالتطبيع عليه أن يدرك أنه أمر غير ممكن"، مضيفاً أنه ما زال متمسكاً بموقفه حيال آلية العمل أو ما يُعرف بـ"الميكانيزم"، باعتبارها إطاراً يضم جميع الجهات المعنية، ولا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة، كما حدث خلال ترسيم الخط الأزرق عام 2000 حين تم الاستعانة بخبراء جيولوجيين وخبراء خرائط.

وختم بري بالتأكيد على أن "كل أشكال الضغط والاعتداءات الإسرائيلية لن تبدل من ثوابت لبنان وموقفه الرافض للتطبيع".