سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
ماذا يحدث حال انتهاء قمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر بالتعادل؟
مشاركة مميزة من المصريين بسلطنة عمان في انتخابات مجلس النواب 2025
محمد صلاح يواصل الهيمنة التاريخية.. قلق وحيرة قبل موقعة مانشستر سيتي وليفربول
127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير
على متنها 2700 سائح.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينةMSC Armonia.. صور
انطلاق تصويت المصريين لليوم الثاني بالمغرب في انتخابات مجلس النواب
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها وحصن نفسك ضد الشرور والشياطين
13 ألف جنيه شهريا.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بهذه المجالات
أخبار العالم

نبيه بري: التطبيع مع إسرائيل مرفوض وموقف لبنان ثابت رغم التهديدات

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "التطبيع مع إسرائيل غير مطروح إطلاقا"، مشدداً على أن "كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تؤثر على موقف لبنان الثابت".

وأوضح بري في تصريح له أن "من يطالب بالتطبيع عليه أن يدرك أنه أمر غير ممكن"، مضيفاً أنه ما زال متمسكاً بموقفه حيال آلية العمل أو ما يُعرف بـ"الميكانيزم"، باعتبارها إطاراً يضم جميع الجهات المعنية، ولا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة، كما حدث خلال ترسيم الخط الأزرق عام 2000 حين تم الاستعانة بخبراء جيولوجيين وخبراء خرائط.

وختم بري بالتأكيد على أن "كل أشكال الضغط والاعتداءات الإسرائيلية لن تبدل من ثوابت لبنان وموقفه الرافض للتطبيع".

رئيس مجلس النواب اللبناني مجلس النواب اللبناني نبيه بري التطبيع مع إسرائيل لبنان وإسرائيل

