تأهل فريدة عثمان وعبدالرحمن سامح لنصف نهائي التضامن الإسلامي

تأهلت فريدة عثمان، لاعبة منتخب مصر للسباحة، إلى الدور نصف النهائي لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة السعودية "الرياض".

وحسمت فريدة تأهلها بعد احتلالها صدارة ترتيب سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 27.33 ثانية. وبنفس السباق احتلت جومانا طارق، سباحة المنتخب الوطني، المركز الثامن بزمن 28.81 ثانية، لتلتحق بفريدة في الدور نصف النهائي.

كما تمكن عبدالرحمن سامح، لاعب منتخب السباحة، من التأهل إلى الدور نصف النهائي في سباق 50 متر فراشة، محققًا زمن 23.76 ثانية، وهو الأعلى من بين المشاركين في المنافسات.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي لمنافسات سباق 50 متر فراشة على مستوى الرجال والسيدات بداية من الساعة 5:45 من مساء اليوم.

يذكر أن مصر تشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بقائمة تضم 96 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 16 رياضة.