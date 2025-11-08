رحل وترك حزنا في النفوس.. طور سيناء تنعى الشاب يوسف رمضان شهيد لقمة العيش

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري
محافظات

الشاب يوسف رمضان شهيد لقمة العيش
ايمن محمد

​خيم الحزن العميق على أهالي مدينة طور سيناء فور علمهم بنبأ رحيل الشاب يوسف رمضان، موظف الأمن بمجمع الفيروز الطبي، الذي فارق الحياة متأثراً بجراحه نتيجة حادث أليم. 

الشاب يوسف، الذي نَعَتْهُ المدينة "شهيد لقمة العيش" كان قد تعرض لحادث اليم  على يد قائد سيارة مستهتر اقتحم بوابة الدخول الخاصة بالمستشفى، بينما كان يؤدي عمله في توجيهه إلى بوابة الخروج المخصصة.

​رحل الشاب يوسف رمضان وترك في نفوس أهالي طور سيناء وجعاً لا يزول؛ فقد مات مكافحاً مجتهداً، يؤدي عمله بإخلاص في مساعدة المرضى. 

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في طور سيناء إلى سرادق عزاء مفتوح، حزناً على هذا الشاب الذي كان يجمع بين عمله كفرد أمن وبين دراسته كطالب جامعي، سعياً لاستكمال تعليمه، بحسب شهادات شهود العيان.

​وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطاراً باقتحام شاب يقود سيارة، يُدعى "م. ج"، بوابة الدخول و اصطدامه بالبوابة الدخول  وموظف الأمن يوسف رمضان، وذلك أثناء توجيه يوسف له للخروج من البوابة المخصصة.

​على الفور، نقل الشاب يوسف رمضان إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وخضع للعلاج عدة أيام، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه. بدورها، ألقت الشرطة القبض على  المتسبب في الحادث، وقررت جهات التحقيق حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

