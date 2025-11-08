انتخابات مجلس النواب 2025..المحافظات تنهي الاستعدادات النهائية | تفاصيل

انهت المحافظات الاستعدادات لاجراء انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري

الوادى الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الإقتراع وتمكين الناخبين من أداء الاستحقاق الوطني بنظام وهدوء.

وأشار المحافظ إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة يبلغ 194 ألفا و350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنةً فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

كما شدّد على المتابعة اللحظية وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى و تذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

مطروح

أكدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، أن مدارس المحافظة التي يوجد بها 116 لجنة ومقرا انتخابيا في كامل الجاهزية وعلى اتم استعداد لاستقبال الناخبين .

وأضافت على تقديم مديري المدارس لكافة سبل الدعم اللوجستي وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم.

وأشارت أن المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها بعد غد الاتنين ولمدة يومين تعد مناسبة ديموقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلال ارسال رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع أن مصر وطن عظيم وشعب عريق يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار إقتصاديا واجتماعياً.

وأكدت وكيل الوزارة أن جموع المعلمين والمنتسبين للمنظومة التربوية بمحافظة مطروح علي أتم استعداد للمشاركة الايجابية والفعالة فى الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال انتخابات مجلس النواب وذلك ايمانا بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي وما يعكسه من وعي واستقرار للدولة واحترام للقوانين ونزاهة وشفافية أمام العالم أجمع .

الاسكندرية



عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمراجعة جاهزية المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، ووجه جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتيسير مشاركة المواطنين.

وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الإسكندرية على أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية لتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم خلال فترة الانتخابات، وتهيئة بيئة آمنة تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، وأشار إلى أن العملية الانتخابية تمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا بالغ الأهمية، يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة.

ووجّه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمرافق برفع درجة الاستعداد القصوى وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية والمسارات المؤدية إليها، ومراجعة الإنارة العامة، مع أهمية المرور الميداني على جميع المقار للتأكد من جاهزيتها التامة.

كما وجه غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء بالمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات قد تطرأ خلال فترة التصويت، لضمان انسيابية الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لجميع الجهات المشاركة في التنظيم.

وشدد على مديرية التربية والتعليم بضرورة التأكيد من جاهزية جميع المدارس المخصصة كمقار انتخابية من حيث النظافة والإنارة وصلاحية المرافق، مع تجهيز سيارات لنقل ذوي الهمم لتسهيل مشاركتهم.

كما كلف محافظ الإسكندرية هيئة النقل العام بتأمين الخطوط ومسارات الأتوبيسات لتسهيل انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية، ووجّه مديرية الأوقاف بعمل توعية للمواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا.

وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ الحماية المدنية بمراجعة إجراءات السلامة والتأمين داخل وحول المقار الانتخابية، ومديرية الزراعة بمتابعة مناسيب الصرف الزراعي بمناطق القلعة والمكس لضمان استقرار الأوضاع البيئية، كما شدد على جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للأسواق.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة الإسكندرية ستعمل بكامل طاقاتها لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية من المواطنين هي الركيزة الأساسية لإنجاح العملية الديمقراطية، وأن الإسكندرية ستظل نموذجًا في الانضباط والالتزام والوعي الوطني.