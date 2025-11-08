نائب رئيس مدينة سيوة يبحث وشيوخ القبائل منظومة توزيع المساعدات

عقد محمد بكر يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، بحضور أحمد على باغي، سكرتير مركز ومدينة سيوة، اجتماعا مع شيوخ القبائل ومناديب الحارات، في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات لتحقيق المستهدف في المجالات كافة.

وقال نائب رئيس مدينة سيوة إن التكامل والتنسيق المستمر يستهدف تحقيق أفضل النتائج في المجالات كافة.

وأشاد بجهود مناديب الحارات في الوصول للمستحقين وحصر الحالات والتكامل مع منظمات المجتمع المدنى والأهلى من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار لأهمية عمل قاعدة بيانات للمستحقين بالمناطق لسهولة إيصال المساعدات لهم، ومراجعة وتدقيق كشوف المستحقين سواء لتقديم المساعدات العينية أو المادية، وتمت مناقشة آلية العمل الحالية وسبل تطويرها.

فيما عبر مناديب الحارات عن استعدادهم التام للعمل التطوعي في منظومة تتكامل بين جميع الجهات إعلاء للصالح العام والوصول بالخدمات المقدمة من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى وفق المنظومة المعمول بها.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السفير رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام، والدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر، وأسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.

ورحب محافظ مطروح بمدير صندوق مكتبات مصر، مشيدا بأهمية دور مكتبة مصر العامة وتأثيرها على البيئة والمجتمع المحيط سواء التثقيفي أو التعليمى والتدريبي، مرحبا بمقترح إقامة منفذ لمعرض الهيئة العامة للكتاب في مكتبة مصر العامة بمطروح لبيع الكتب بأسعار مخفضة تحقيقا لنشر الوعي والثقافة، مع العمل على تكثيف الرحلات المدرسية لمكتبة مصر العامة.

وأشار محافظ مطروح إلى المشاركة الفاعلة لسيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة خلال تنظيم محافظة مطروح لمبادرة مطروح الخير إلى قرى المحافظة لنشر مزيد من الثقافة والوعى، مع التوجيه بعرض فيلم افتتاح متحف مصر الكبير خلال القافلة لتعريف الأطفال في القرى بذلك الإنجاز التاريخى والحضارى الكبير.

كما تناول اللقاء الإشادة بفرع مكتبة مصر بسيوة كأول مكتبة من نوعها خضراء صديقة للبيئة، والإعداد والتجهيز لتحويلها إلى مكتبة خضراء ذكية، ومواكبة جهود الدولة في التحول الرقمى من خلال الإعداد لدورات تدريبية ودعمها بمزيد من أجهزة الحاسب الآلي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى تنظيم دورات كمنح في الطاقة الشمسية بمشاركة الطلاب.

كما تناول اللقاء أهمية تطوير البيت السيوى بجوار المكتبة والاهتمام به كمزار سياحى والتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وعمل خطة زمنية للتطوير.