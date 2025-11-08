المشروعات المتكاملة تتصدر مشهد التطوير في القاهرة الجديدة ..تفاصيل

في ظل تحولات واضحة يشهدها السوق العقاري المصري، تتجه أنظار المطورين نحو المشروعات التجارية والإدارية والطبية المتكاملة، باعتبارها استثمار المستقبل في المدن الجديدة، لاسيما في مناطق النمو السريع مثل القاهرة الجديدة.

ويُعد مشروع “B WISE Mall” أحد أبرز الأمثلة على هذا التوجه، بعد إعلان شركة وايز للتطوير العقاري عن صدور رخصة البناء الرسمية للمشروع وبدء مرحلة التنفيذ قبل الموعد المقرر، في إنجاز يعكس كفاءة التنظيم وسرعة الإجراءات داخل السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة.

وقال المهندس أحمد السحتري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يأتي في إطار رؤية لتقديم نموذج يجمع بين الأنشطة التجارية والإدارية والطبية في موقع استراتيجي بمركز خدمات الياسمين، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات أصبح يمثل أولوية لدى المستثمرين ورواد الأعمال الذين يبحثون عن بيئة عمل متكاملة وخدمات متنوعة في مكان واحد.

ويشير خبراء القطاع إلى أن الطلب على المشروعات المتخصصة ارتفع خلال العامين الماضيين، بدعم من توسع الشركات في استثمارات المدن الجديدة وتزايد الحاجة إلى مقرات أعمال عصرية بالقرب من المناطق السكنية الكبرى. كما يسهم هذا النمط الجديد في تعزيز مفهوم المدن المتكاملة التي تجمع بين السكن والعمل والخدمات في نطاق عمراني واحد.

ويرى مراقبون أن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية تمثلان حاضنة حقيقية لهذه النوعية من التطوير، ما يجعلها الساحة الأبرز للمشروعات التي تعيد رسم ملامح الاستثمار العقاري في مصر خلال السنوات المقبلة.