قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المشروعات المتكاملة تتصدر مشهد التطوير في القاهرة الجديدة ..تفاصيل

سرعة التراخيص سبب أساسى فى التطوير
سرعة التراخيص سبب أساسى فى التطوير
أحمد عبد القوى

في ظل تحولات واضحة يشهدها السوق العقاري المصري، تتجه أنظار المطورين نحو المشروعات التجارية والإدارية والطبية المتكاملة، باعتبارها استثمار المستقبل في المدن الجديدة، لاسيما في مناطق النمو السريع مثل القاهرة الجديدة.  

ويُعد مشروع “B WISE Mall” أحد أبرز الأمثلة على هذا التوجه، بعد إعلان شركة وايز للتطوير العقاري عن صدور رخصة البناء الرسمية للمشروع وبدء مرحلة التنفيذ قبل الموعد المقرر، في إنجاز يعكس كفاءة التنظيم وسرعة الإجراءات داخل السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة.  

وقال المهندس أحمد السحتري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يأتي في إطار رؤية لتقديم نموذج يجمع بين الأنشطة التجارية والإدارية والطبية في موقع استراتيجي بمركز خدمات الياسمين، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات أصبح يمثل أولوية لدى المستثمرين ورواد الأعمال الذين يبحثون عن بيئة عمل متكاملة وخدمات متنوعة في مكان واحد.  

ويشير خبراء القطاع إلى أن الطلب على المشروعات المتخصصة ارتفع خلال العامين الماضيين، بدعم من توسع الشركات في استثمارات المدن الجديدة وتزايد الحاجة إلى مقرات أعمال عصرية بالقرب من المناطق السكنية الكبرى. كما يسهم هذا النمط الجديد في تعزيز مفهوم المدن المتكاملة التي تجمع بين السكن والعمل والخدمات في نطاق عمراني واحد.  

ويرى مراقبون أن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية تمثلان حاضنة حقيقية لهذه النوعية من التطوير، ما يجعلها الساحة الأبرز للمشروعات التي تعيد رسم ملامح الاستثمار العقاري في مصر خلال السنوات المقبلة.

عقار عقارات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

حسام حسن

مراد مكرم ينتقد توقيت إعلان قائمة المنتخب قبل السوبر: “مش قادر أقبل إنها صدفة”

ناصر ماهر

الغندور: حلمي طولان قد يضم ناصر ماهر لمنتخب مصر في كأس العرب

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

مدرب بيراميدز : محمود جاد حارساً لفريقنا أمام سيراميكا كليوباترا

بالصور

الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما

فوائد مذهلة للنوم نصف ساعة بعد الظهر .. أسرار القيلولة القصيرة

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد