غسان النويمي: مؤتمر ومعرض الحج محطة رئيسية للاستعداد المبكر للموسم القادم

أكد الدكتور غسان النويمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أن مؤتمر ومعرض الحج يشكّل محطة محورية للتحضير المبكر لموسم الحج المقبل، إذ يجمع مختلف شركاء منظومة الحج لاستشراف مستقبل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتطوير التجربة بما ينسجم مع أعلى المعايير العالمية في التنظيم والإدارة.



وأوضح النويمي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن الحدث استقطب على مدار أربع سنوات أكثر من 500 متحدث و450 ألف زائر، متوقعًا أن يتجاوز عدد زوار الدورة الحالية 150 ألف زائر. وأضاف أن المعرض يُقام على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، في مؤشر على حجم العمل الكبير والتنظيم الاستثنائي المصاحب للحدث.



وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الهدف من المؤتمر هو تحويله إلى منصة مستدامة للتعاون والتطوير على مدار العام، مؤكدًا أن شعار دورة هذا العام "من مكة إلى العالم" يعكس رؤية المملكة في ترسيخ مكانة مكة المكرمة كمنارة عالمية للمعرفة والإسلام، ونموذج يحتذى به في إدارة مواسم الحج والعمرة بكفاءة عالية وبمنظومة تنسيق متكاملة تشمل مئات الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.



وتنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ غدًا الأحد في جدة سوبر دوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والخبراء ورواد الأعمال.



ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة وتعزيز كفاءتها التشغيلية والتنظيمية والتقنية، بما يواكب الزيادة المتنامية في أعداد الحجاج وتنوع احتياجاتهم، ويسهم في تقديم تجربة حج أكثر سلاسة وجودة عبر الاستثمار في الحلول الذكية وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة الحشود والخدمات الميدانية.