إشادات بدور صفاء الطوخي في مسلسل ورد وشوكولاتة

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء ودور الفنانة صفاء الطوخي ضمن أحداث مسلسل ورد وشوكولاتة.

وتقدم الفنانة صفاء الطوخي والدة زينة التي تدفعها للعودة إلى زوجها الأول للاستفادة من أمواله.

وعلى غير عادتها تقدم الفنانة صفاء الطوخي دور الأم الشعبية الطامعة التي تقدم مصلحتها على مصلحة ابنتها.



وحققت الحلقة الأولى والثانية انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحهما بسبب الأحداث المتسارعة والآداء التمثيلي لأبطاله.



المسلسل المستوحى من قصة حقيقية أثارت الجدل في العالم العربي، يبدأ بأجواء رومانسية حالمة، لكن سرعان ما تتغير الملامح إلى صراع نفسي وعاطفي مليء بالخيانة والتقلبات غير المتوقعة، مقدّمًا حبكة آسرة تجمع بين الواقع والدراما المشحونة بالمشاعر.



يشارك في بطولة العمل محمد فراج وزينة، إلى جانب نخبة من النجوم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسّام رجب، إضافةً إلى مواهب صاعدة واعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.



المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل، وسيُعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا.

أطلق تطبيق يانجو بلاي لمحة حصرية لخمس دقائق من مسلسله الأصلي المنتظر "ورد وشوكولاتة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، لتحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق أكثر من 16 مليون مشاهدة خلال أربعة أيام فقط، في بداية استثنائية تؤكد ترقب الجمهور الكبير للمسلسل.