وكالة الأنباء السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة

أ ش أ

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، باتجاه قرية الصمدانية الغربية ومزرعة جورة الشيخ في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن 9 عربات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت باتجاه بلدة الحرية وصولا إلى قرية أوفانيا، ثم اتجهت نحو مزرعة جورة الشيخ الزراعية الواقعة بين قرية أوفانيا وتل أحمر بريف القنيطرة.

وأضافت أن قوة للاحتلال مؤلفة من 4 سيارات عسكرية توغلت أيضا من نقطة البرج في مدينة القنيطرة المهدمة باتجاه قرية الصمدانية الغربية، وأقامت حاجزا في موقع خزان المياه المهدم بين بلدة العجرف والصمدانية الشرقية بريف المحافظة الجنوبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت، اليوم، باتجاه قريتي العجرف ورسم الحلبي في ريف القنيطرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، في حين تدين سوريا هذه الاعتداءات، وتطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقفها.