باسم مرسي: بيراميدز هو البطل الحقيقي للدوري الموسم الماضي

أكد باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز هو بطل مسابقة الدوري المصري في الموسم الماضي وليس النادي الأهلي.

وقال باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" لو في عدالة في الكرة المصرية في الموسم الماضي كان لابد من منح لقب مسابقة الدوري الممتاز لفريق بيراميدز وليس الأهلي واتحاد الكرة هو من ساهم في منح اللقب للقلعة الحمراء وليس بيراميدز".

وأضاف:" رحيلي عن الزمالك في الماضي كان قرارًا خاطئًا ولو في عدالة نادي الزمالك سيتوج بالدوري دائمًا".