رئيس حي جنوب الغردقة يضبط مخالفات بيئية ويُتابع أعمال التطوير بشارع الحجاز

نفّذ اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، جولة ميدانية شملت منطقة أبو عشرة العلام وعددًا من مواقع العمل بالحي.في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي للمخالفات البيئية حفاظًا على نظافة المدينة وسلامة المواطنين.

وخلال الجولة، تمكن رئيس الحي من ضبط تروسيكل وعربة كارو مخالفين لقرار السيد الوزير المحافظ، حيث تم التحفظ عليهما داخل ديوان الحي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائقين، وذلك في إطار تطبيق القانون وردع المخالفين.

كما تفقد اللواء أحمد جبر أعمال التطوير الجارية بشارع الحجاز، والتي تتضمن عمليات الزراعة والتشجير ومتابعة مراحل تطوير الأسفلت ضمن خطة المحافظة لتجميل المدينة وتحسين البنية التحتية.

وأكد رئيس الحي أن الجولات الميدانية تأتي استمرارًا لنهج المتابعة الدورية لكافة الأعمال داخل نطاق الحي، مشددًا على أن الهدف هو الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة الغردقة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.