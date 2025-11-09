كيف تعالج المياه الملوثة باستخدام الطحالب؟.. باحثة بجامعة كفر الشيخ تجيب

شهدت كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة ميريهان علي طلحة، المعيدة بقسم النبات والميكروبيولوجي، والتي جاءت تحت عنوان"تطبيقات مستخلصات الطحالب والجسيمات النانوية الخضراء في معالجة المياه الملوثة".

أُجريت الدراسة على 13 موقعًا بمحافظة كفر الشيخ، وكشفت النتائج عن وجود 87 نوعًا من الطحالب، والتي أظهرت قدرة عالية على إزالة الملوثات العضوية والمعادن الثقيلة من المياه، باستخدام مستخلصات الطحالب التي تم عزلها والجسيمات النانوية الخضراء التي تم تحضيرها.

أوضحت الباحثة أن الطحالب تمثل موردًا طبيعيًا متجددًا يمكن استغلاله في إنتاج الجسيمات النانوية الخضراء التي تُستخدم في معالجة المياه الملوثة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، دون الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة.

لجنة الحكم والمناقشة

كما أكدت النتائج أن هذه الجسيمات النانوية المستخلصة من الطحالب تمتلك خصائص فريدة في التحلل الحيوي وامتصاص الملوثات، مما يجعلها وسيلة واعدة ضمن توجه الدولة نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وجرى استخدام المياه المعالجة في إنبات القمح وأظهرت نجاحًا كبيرًا.

وأوصت لجنة الحكم والمناقشة بضرورة تطبيق هذه التقنية على نطاق أوسع في مشروعات معالجة المياه داخل المحافظة، ودعم البحوث العلمية في مجال التقنيات الحيوية الخضراء لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في الحفاظ على البيئة.