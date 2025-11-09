قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الثقافة: الطفولة هي الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري الواعي والمبدع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

في إطار مبادرة “مصر تتحدث عن نفسها” التي تتبناها وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنفيذاً لسياسة الدولة في دعم الطفل وتنمية وعيه الثقافي والإبداعي، ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، وذلك يومي 12 و13 نوفمبر 2025 بمركز محمود مختار الثقافي.

وتقام الفعالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الأوبرا المصرية، ومكتبات مصر العامة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للسينما، والمركز القومي للترجمة، والمركز القومي لثقافة الطفل، وأكاديمية الفنون، والمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية.

وتتضمن الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث ينظم قطاع الفنون التشكيلية معرضاً فنياً بعنوان “أبناؤنا في متاحفنا 2” بقاعة إيزيس، يضم نتاج الورش الفنية التي أقيمت خلال الموسم الصيفي بعدد من المتاحف والمراكز الثقافية بالمحافظات. 
كما يُقدَّم عرض مسرحي لفرقة مركز رامتان الثقافي، إلى جانب ورشة لتعليم فن الكاريكاتير تنظمها دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان “رحلة إلى مصر القديمة” مع الكاتبة إيوان زهير.

وتشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بمعرض فني يضم مجموعة نادرة من أغلفة الأعداد الأولى لمجلات الأطفال في مصر، فضلاً عن ورش تفاعلية لتصميم أغلفة المجلات والقصص.
كما تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب،تحت إشراف الدكتور خالد أبو الليل، معرضاً لكتب الأطفال وعدداً من الورش الفنية المتنوعة، منها: إعادة تدوير الأسطوانات، والأورجامي، والرسم على الوجه، وصناعة الجداريات.

أما صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، فيقدّم عروضاً لفرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز، إلى جانب عرض صندوق الحكايات وورش تعليمية لفنون العرائس.
كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بمعرض كتاب وورش فنية تشمل فنون الخيامية والنقش على النحاس.

ويقدّم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، معرضاً لإصدارات المجلس الخاصة بالأطفال، مع توزيع كتب مجانية، وورشة كروشيه للفئة العمرية من (10 – 15 عاماً).
ويشارك المركز القومي لثقافة الطفل، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، بعروض الأراجوز وورش الصلصال والتشكيل وتصميم الميداليات الفرعونية.

وتقدّم أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، عرضاً موسيقياً لـ كورال الكونسرفاتوار وفرقة الآلات النحاسية.
فيما يعرض المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة من إنتاجه، منها “زبرجد” و*“الثلاجة”* للمخرجة هدى فرح.

كما يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، بمعرض للكتاب بخصم 25%، إلى جانب ورشة حكي بعنوان “أنت والكون”، وعرض فيلمين مستوحى من الكتاب ذاته.
أما مكتبات مصر العامة، فتشارك بالمكتبة المتنقلة لتقديم أنشطة فنية مجانية للأطفال تشمل ورش الهاند كرافت والتلوين والرسم، إلى جانب إتاحة خدمة الاشتراك الرمزي واستعارة الكتب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الطفولة تمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري الواعي والمبدع، مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بالطفل يأتي امتدادًا لرؤية القيادة السياسية في الاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبدعين الصغار  إيمانًا بأهمية اكتشاف ورعاية وصقل مواهب أبناء مصر.

واختتم وزير الثقافة مؤكداً أن مشاركة الوزارة في احتفالية اليوم العالمي للطفولة تأتي انطلاقاً من حرصها على مد جسور الإبداع والمعرفة إلى أطفال مصر في المدن والقرى على حد سواء، ليصبح الفن والثقافة وسيلتين للتربية والوعي والانتماء، مشدداً على أن أطفالنا ليسوا مجرد متلقين للثقافة، بل صُنّاع لها، قادرون على التعبير عن أنفسهم وإثراء المشهد الثقافي المصري بإبداعهم النقي.

وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش محمود مختار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

حسن الخطيب

ندوة حول تعزيز مناخ الاستثمار بمصر ضمن فعاليات معرض الابتكارات الصناعية

جانب من الاجتماع

دراسة لإنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب بميناء شرق بورسعيد

المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

التموين تطلق القافلة 14 من المساعدات إلى قطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية

بالصور

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد