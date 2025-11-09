أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بمهرجان الفسطاط

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل غنائي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي، يوم 14 نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يقدم عمر خيرت، خلال الحفل مجموعة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي ارتبط بها الجمهور المصري والعربي، من بينها: "ضمير أبلة حكمت"، و"الخواجة عبد القادر"، و"فيها حاجة حلوة"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"عارفة"، وغيرها من الأعمال التي تُعد علامات في تاريخ الموسيقى المعاصرة.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمر خيرت، بمهرجان الفسطاط الشتوي، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمر خيرت، بين الفئات السعرية التالية: (750 جنيه مصري، 1200 جنيه مصري، 2000 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 4000 جنيه مصري).

عمر خيرت

أعلنت إدارة أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت عن صدور حكم قضائي من محكمة القاهرة الاقتصادية يقضي بعودة حقوق الاستغلال المالي لعدد 91 مقطوعة موسيقية من أعمال الموسيقار إلى حوزته، بعد فترة من النزاع القانوني مع كبرى شركات الإنتاج الفني.

وتضم الأعمال التي شملها الحكم عددًا من أشهر مؤلفات الموسيقار، والتي شكّلت وجدان الجمهور العربي والمصري لعقود، ومنها: "قضية عم أحمد"، "ليلة القبض على فاطمة"، "100 سنة سينما"، "ضمير أبلة حكمت"، "البخيل وأنا"، "صابر يا عم صابر"، و"الإرهابي".