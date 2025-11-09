قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"سلمى" تواجه المتحرش وتنتصر في «لينك».. مشهد يهز السوشيال ميديا

أحمد إبراهيم

يواصل مسلسل «لينك» الذى يعرض على شاشة قناة Dmc و Watch it لفت الأنظار من خلال طرحه لقضايا اجتماعية حساسة تمس فئات الشباب والمجتمع الرقمي المعاصر، وعلى رأسها قضية التحرش والابتزاز الإلكتروني، التي ناقشها العمل بواقعية وجرأة غير مسبوقة في الدراما المصرية.

ومن خلال شخصية سلمى التي تجسدها الممثلة الشابة لينا صوفيا، يسلّط المسلسل الضوء على الخطر المتزايد للتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن أن تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة لإيذاء الآخرين نفسيًا واجتماعيًا.

مسلسل «لينك»

شهدت الاحداث الجديدة من مسلسل «لينك» لحظة درامية قوية حين قررت سلمى مواجهة خوفها والانتقام من شهاب علنًا، بعد تهديده لها بنشر صور خاصة عبر السوشيال ميديا، لتتحول من ضحية إلى رمز للشجاعة والوعي.

وفي مشهد مؤثر، تواجه سلمى شهاب بثبات أمام والدتها، وتقوم بنشر فيديو تروي فيه تفاصيل ما فعله بها، لتفضحه أمام الجميع وتعلن رفضها للخوف أو التهديد.

المشهد حظي بتفاعل واسع من الجمهور عبر المنصات، معتبرين أنه من أقوى المشاهد التي ناقشت قضية التحرش والابتزاز الإلكتروني بجرأة وصدق.

وتنجح سلمى في نهاية الأحداث في تحقيق العدالة بعد القبض على شهاب بتهمة التحرش والابتزاز الإلكتروني، في رسالة إنسانية قوية من المسلسل تدعم الفتيات وتشجعهن على المواجهة وعدم السكوت على الأذى.

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولة المسلسل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن، ومن إنتاج إيمالاين، إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 ..شاهد

مستشفي بني سويف الجامعي

مصرع 2 وإصابة 2 في انقلاب سيارة من أعلى معدية بـ بنى سويف

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

