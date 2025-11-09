"سلمى" تواجه المتحرش وتنتصر في «لينك».. مشهد يهز السوشيال ميديا

يواصل مسلسل «لينك» الذى يعرض على شاشة قناة Dmc و Watch it لفت الأنظار من خلال طرحه لقضايا اجتماعية حساسة تمس فئات الشباب والمجتمع الرقمي المعاصر، وعلى رأسها قضية التحرش والابتزاز الإلكتروني، التي ناقشها العمل بواقعية وجرأة غير مسبوقة في الدراما المصرية.

ومن خلال شخصية سلمى التي تجسدها الممثلة الشابة لينا صوفيا، يسلّط المسلسل الضوء على الخطر المتزايد للتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن أن تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة لإيذاء الآخرين نفسيًا واجتماعيًا.

مسلسل «لينك»

شهدت الاحداث الجديدة من مسلسل «لينك» لحظة درامية قوية حين قررت سلمى مواجهة خوفها والانتقام من شهاب علنًا، بعد تهديده لها بنشر صور خاصة عبر السوشيال ميديا، لتتحول من ضحية إلى رمز للشجاعة والوعي.

وفي مشهد مؤثر، تواجه سلمى شهاب بثبات أمام والدتها، وتقوم بنشر فيديو تروي فيه تفاصيل ما فعله بها، لتفضحه أمام الجميع وتعلن رفضها للخوف أو التهديد.

المشهد حظي بتفاعل واسع من الجمهور عبر المنصات، معتبرين أنه من أقوى المشاهد التي ناقشت قضية التحرش والابتزاز الإلكتروني بجرأة وصدق.

وتنجح سلمى في نهاية الأحداث في تحقيق العدالة بعد القبض على شهاب بتهمة التحرش والابتزاز الإلكتروني، في رسالة إنسانية قوية من المسلسل تدعم الفتيات وتشجعهن على المواجهة وعدم السكوت على الأذى.

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولة المسلسل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن، ومن إنتاج إيمالاين، إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.