عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
فن وثقافة

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم سامي مغاوري عن مسيرته الفنية

سامي مغاوري
سامي مغاوري

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم الفنان الكبير سامي مغاوري خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته الثرية في إثراء المشهد المسرحي والتلفزيوني المصري، خاصة في مجال فنون الطفل والمسرح التربوي.

ويأتي هذا التكريم في إطار رؤية المهرجان الهادفة إلى الاحتفاء بالقامات الفنية التي ساهمت في بناء وعي الأجيال الجديدة بالفن الهادف، وتأكيدًا على أهمية المسرح والدراما كأدوات تنويرية تغرس القيم والجمال في نفوس الأطفال والشباب.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان: "نكرم في دورة هذا العام، قامة فنية كبيرة أثرت وجدان الجمهور المصري والعربي لعقود طويلة، الفنان الكبير سامي مغاوري، الذي يمثل نموذجًا للفنان المبدع الملتزم بقيم الفن الرفيع والرسالة الإنسانية.

وأضافت همام: “مسيرة مغاوري الحافلة تمتد لعشرات السنين في المسرح والدراما والإذاعة، وقدّم خلالها شخصيات متنوعة تركت أثرًا خالدًا في ذاكرة الجمهور، وتكريمه هو تكريم لجيل كامل من الفنانين الذين حملوا رسالة الفن النظيف، وشاركوا في بناء الذوق العام وتربية وجدان الطفل المصري والعربي من خلال المسرح والدراما الهادفة.”

وأكدت الدكتورة داليا همام: “الفنان سامي مغاوري من الذين آمنوا بأن الفن رسالة وليس مجرد مهنة، وساهم من خلال أعماله في دعم قيم الانتماء، والهوية، والتسامح، وهي القيم التي يسعى المهرجان لترسيخها في وجدان الأجيال الجديدة.”

والفنان سامي مغاوري من مواليد 16 أغسطس 1951، وهو من أبرز نجوم المسرح والتلفزيون في مصر، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وبدأ مشواره الفني طفلًا في الإذاعة من خلال برنامج "الحكمة المقدسة"، قبل أن يكتشفه الفنان صلاح منصور.

كانت انطلاقته المسرحية عبر مسرح الدولة بمسرحية "ملك القطن" ليوسف إدريس، ثم قدّم أكثر من 100 مسرحية، من بينها: اللهم اجعله خير، حكمت هانم ألمظ، عين في الجنة وعين في النار، ورصاصة في القلب. كما شارك في أعمال درامية بارزة مثل: ليلة القبض على فاطمة، البشاير، البيوت أسرار، والحرير المخملي، ونال إعجاب الفنان عادل إمام الذي لقّبه بـ"الجوكر".

كان لمغاوري العديد من الأعمال الموجهة للأطفال، حيث قدم عدة أعمال دوبلاج لعل أهمها أداءه الصوتي لدور شلبي في فيلم المرعبين، ودور المونسيترو، والذي لاقى متابعة كبيرة من الأطفال.

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي 

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ترأسه شرفيا أ.د.غادة جبارة، ويُقام المهرجان  تحت رعاية جمعية الفن والثقافة "بتاح"، وبالدعم الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي مهرجان القاهرة الدولي سامي مغاوري

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
الشرقية
صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

