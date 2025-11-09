قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار السلع الغذائية اليوم في أسواق الوادي الجديد

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، مع استمرار استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية في معظم مراكز ومدن المحافظة، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.


ويأتي هذا الاستقرار في ظل توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التنسيق المستمر بين مديريات التموين والزراعة والغرفة التجارية، لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار بشكل يومي، إلى جانب تفعيل المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصًا في المناطق والقرى البعيدة عن مراكز المدن.

وتبذل مديرية التموين بالمحافظة جهودًا كبيرة لضمان توافر السلع التموينية والغذائية بكميات كافية وأسعار مناسبة، من خلال طرحها في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والتجمعات السكنية، لتوفير احتياجات المواطنين بالقرب من أماكن سكنهم.

 كما تعمل الجهات الرقابية على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لمنع التلاعب بالأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وجودتها.

أسعار السلع الغذائية في الوادي الجديد

كيلو السكر: 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 13 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا


أسعار الزيوت والسمن:

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا


منتجات الألبان:

الجبن الأبيض (1 كجم): من 70 إلى 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا


سلع أخرى:

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

كرتونة البيض: 150 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا


أسعار اللحوم والدواجن:

اللحم البلدي (1 كجم): من 300 إلى 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): من 75 إلى 85 جنيهًا


يأتي هذا في إطار سعيها لدعم المواطنين، تواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ عدد من المبادرات التموينية والخدمية، مثل "منافذ الخير" و"أهلًا رمضان"، التي تهدف إلى بيع السلع بأسعار مخفضة، فضلًا عن إقامة معارض موسمية لبيع المنتجات المحلية والخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية.

كما يجري التعاون مع الجمعيات الأهلية والمزارعين المحليين لتوفير منتجات طازجة عالية الجودة، مع تشجيع إقامة الأسواق الأسبوعية بالمراكز القروية لتقريب الخدمة للمواطنين.

وتؤكد المحافظة أن جهودها مستمرة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة، بما يضمن حياة كريمة لأبناء الوادي الجديد في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد سلع غذائية

