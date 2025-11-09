قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد بجانب طرازات سكاي وستار
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق هيئة ضمان الجودة لاعتماد طب الأسنان

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

استقبل الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور نجوي عبد الهادي علي غنيم الأستاذ المتفرغ بقسم طب أسنان الأطفال بكلية طب الفم والأسنان جامعة طنطا.

 وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور عصام جاب الله وكيل كلية طب الفم والاسنان جامعة الدلتا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد طلبة عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة الدلتا سابقاً، والدكتور مريم أبو شادي وكيل كلية الطب للبنات جامعة الازهر سابقاً، والدكتور أمل صقر وكيل كلية طب الفم والأسنان جامعة الأهرام الكندية.

جاءت هذه االجنة لزيارة كلية طب الفم والاسنان؛ للوقوف على مدى استيفاء معايير الاعتماد الـ12 التي حددتها الهيئة، والتي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.
 

كان في استقبال اللجنة، الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور محمد ابو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والاسنان بالجامعة.
 

وأكد القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية طب الفم والأسنان لاعتمادها، مشيراً إلى أنه جرى وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.
 

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات، مؤكدا أن الجامعة تتبنى معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر2030.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

الاوقاف

الأوقاف تنظم ندوة توعوية عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بحقوق المنوفية

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر في اذاعة القران الكريم بهذا الموعد

نيابةً عن أمين البحوث الإسلامية.. أمين العليا للدعوة يشارك في ندوة كلية التربية حول دور الأزهر في مكافحة الفكر المتطرف

أمين اللجنة العليا للدعوة: الكليات الأزهرية تسهم في منع تغريب العقول

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد