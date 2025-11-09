رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق هيئة ضمان الجودة لاعتماد طب الأسنان

استقبل الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور نجوي عبد الهادي علي غنيم الأستاذ المتفرغ بقسم طب أسنان الأطفال بكلية طب الفم والأسنان جامعة طنطا.

وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور عصام جاب الله وكيل كلية طب الفم والاسنان جامعة الدلتا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد طلبة عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة الدلتا سابقاً، والدكتور مريم أبو شادي وكيل كلية الطب للبنات جامعة الازهر سابقاً، والدكتور أمل صقر وكيل كلية طب الفم والأسنان جامعة الأهرام الكندية.

جاءت هذه االجنة لزيارة كلية طب الفم والاسنان؛ للوقوف على مدى استيفاء معايير الاعتماد الـ12 التي حددتها الهيئة، والتي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.



كان في استقبال اللجنة، الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور محمد ابو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والاسنان بالجامعة.



وأكد القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية طب الفم والأسنان لاعتمادها، مشيراً إلى أنه جرى وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.



وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات، مؤكدا أن الجامعة تتبنى معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر2030.

