رئيس مياه الجيزة يواصل جولاته الميدانية بتفقد محطة مياه إمبابة

تفقد المهندس أحمد زكي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولاته الميدانية بزيارة محطة مياه إمبابة، يرافقه عدد من قيادات الشركة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الشركة مراحل تنقية المياه بدايةً من مآخذ المحطة مروراً بأحواض الترويق والترشيح، بالإضافة إلى غرفة الكلور ومعمل المحطة، لمتابعة إجراءات التشغيل وضمان جودة المياه المنتجة.

وأكد المهندس أحمد زكي عبدالعزيز على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات القياسية في التشغيل والصيانة الوقائية، واتباع معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لحالة المعدات والمحركات لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.