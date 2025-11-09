ندوة حول تعزيز مناخ الاستثمار بمصر ضمن فعاليات معرض الابتكارات الصناعية

تنظم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، غدًا الاثنين، ندوة بعنوان "مصر تمهد الطريق لتعزيز مناخ الاستثمار والتجارة والتنافسية الاقتصادية"، وذلك في إطار فعاليات معرض ومؤتمر الابتكارات الصناعية للشرق الأوسط وإفريقيا 2025، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويحضر الندوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية والتجارية.

ويشارك في الندوة حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، حيث يتناول المتحدثون الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة، وتطوير منظومة الترويج للصادرات، ودعم القطاعات الصناعية الواعدة.

ويدير الندوة الإعلامي أسامة كمال، الذي يفتح حوارًا موسعًا بين الحضور والمتحدثين حول أبرز التحديات والفرص في مناخ الاستثمار المصري، وسبل تعزيز التنافسية وتحفيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتأتي الندوة في إطار توجه الوزارة نحو التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وإبراز الجهود الحكومية المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

