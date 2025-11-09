الوطنية للانتخابات تكشف استعدادات المرحلة الأولى للتصويت على اختيار "النواب" بالداخل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والمقرر أن تبدأ غدا، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، مع توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين داخل مقار اللجان.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في المرحلة الأولى بلغ ملايين المواطنين موزعين على محافظات المرحلة، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر تضم 3 لجان انتخابية، فيما يبلغ عدد الناخبين المقيدين مليونًا و122 ألفًا و106 ناخبين.

وفي محافظة أسوان، أوضحت الهيئة أن هناك 4 دوائر انتخابية، بينما تضم محافظة البحر الأحمر 3 دوائر انتخابية و68 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 340 ألفًا و360 ناخبًا.

أما محافظة الإسكندرية فتعد من أكبر المحافظات من حيث عدد المقيدين، حيث تضم 5 دوائر انتخابية بإجمالي 558 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين 4 ملايين و475 ألفًا و444 ناخبًا.

التجهيزات اللوجستية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها انتهت من جميع التجهيزات اللوجستية، بما في ذلك إعداد المقار الانتخابية وتوفير صناديق الاقتراع والمستلزمات اللازمة لعمل اللجان، إلى جانب تدريب القضاة وأعضاء اللجان الفرعية على إجراءات التصويت والفرز.

إجراءات تأمينية مشددة

وشددت الهيئة على أن المرحلة الأولى ستجري وسط إجراءات تأمينية مشددة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، مع الالتزام الكامل بتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الهمم، وضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والشفافية.