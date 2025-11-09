قيادات أسوان يتابعون جاهزية مقار لجان انتخابات مجلس النواب

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى على مقار اللجان الإنتخابية للتأكد من جاهزيتها ، وتوفير كافة المقومات والخدمات اللوجستية بما يضمن التسهيل والتيسير على الناخبين للأدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس النواب 2025 على مدار يومى 10 و 11 نوفمبر الجارى .

وشدد المحافظ على أهمية تسخير مختلف الإمكانيات لتقديم سبل الراحة المناسبة أمام مواطنى المحافظة ، مع الإهتمام بجميع التفاصيل التنظيمية بما فى ذلك تجهيز المداخل والمخارج والإستراحات ، وتوفير الإضاءة والنظافة العامة ، وتأمين محيط اللجان بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية .

مجلس النواب

وخاصة أن المحافظة لن تدخر جهداً فى دعم العملية الإنتخابية بما يليق بإسم ومكانة أسوان ، وبما يعكس الوعى الوطنى والمسؤولية المجتمعية لأبنائها فى هذا الإستحقاق الديمقراطى الهام .

وفى هذا الإطار قام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وأيضاً رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بجولات ميدانية صباحية ومسائية على مدار الأيام الماضية لتنفيذ تكليفات محافظ أسوان بشأن تحقيق الجاهزية الكاملة داخل وخارج اللجان الإنتخابية ، مع رصد أى ملاحظات أو إحتياجات عاجلة للعمل على تلافيها بشكل فورى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لممارسة حقهم الدستورى فى مناخ من التنظيم والإنضباط والشفافية على الوجه الأكمل .