محافظات

محافظ أسوان يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 ..شاهد

محمد عبد الفتاح

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية موسعة بعدد من مقار اللجان الإنتخابية للإطمئنان على جاهزيتها التامة لإستقبال الناخبين.

وشملت الجولة لجان مدارس عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، ومحفوظة ميرغنى الإعدادية ، وسنية طه الإبتدائية المشتركة ، ومجمع مدارس الحصايا ، والدكتورة سعاد ماهر الثانوية الفندقية ، ومحمد منير حسين الإبتدائية ، حيث رافقه اللواء ياسر عبد الشافعى معاون المحافظ ، ومسئولى الجهات المعنية .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة لتهيئة الأجواء أمام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري فى إنتخابات مجلس النواب 2025 ، والمقرر إجراؤها خلال يومى 10 و11 نوفمبر الجارى .

وخلال جولته شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تحقيق التكامل والتعاون الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الإنتخابية فى صورة مشرفة تليق بمكانة زهرة الجنوب .

وأكد المحافظ على أن وضع خطة إدارية متكاملة لتجهيز المقار الإنتخابية ترتكز على 4 محاور رئيسية تتمثل فى التأمين الأمنى بواسطة مديرية الأمن ، والتأمين الصحى بواسطة فرق الرعاية الصحية والإسعاف ، وتأمين المرافق لكافة الشبكات من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، وتأمين الحماية المدنية من خلال توفير سيارات المطافئ على مسافات قريبة من اللجان .

انتخابات

وأشار إسماعيل كمال إلى أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تجهيز وإعداد اللجان وتوفير الدعم اللوجستى فقط ، مع الإلتزام بالحياد والشفافية التامة تجاه جميع المرشحين دون تمييز أو تحيز ، فضلاً عن إلزام أى موظف بالقيام بأجازة فى حالة ترشحه ، لحين إنتهاء العملية الإنتخابية ، مع التوجيه بمنع الدعاية لأى مرشح إلتزاماً بفترة الصمت الإنتخابى ، وهو الذى يتكامل مع توفير الكراسى المتحركة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ، وتسهيل وصول الناخبين إلى مقار الإقتراع فى أجواء آمنة ومريحة .

وكلف المحافظ الجهات المختصة بمواصلة المرور الميدانى على 190 لجنة إنتخابية بمختلف المراكز والمدن للوقوف على اللمسات النهائية داخل وخارج اللجان ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المرافق الخدمية بما فى ذلك دورات المياه العمومية ، وشبكات الكهرباء ، ومياه الشرب ، والصرف الصحى حيث أن الهدف هو توفير بيئة إنتخابية حضارية تعكس وعى المواطن الأسوانى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية

