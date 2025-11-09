حزب مصر القومي يعقد مؤتمرًا بميت الفرماوي لدعم مرشحه بانتخابات النواب

عقد حزب مصر القومي مؤتمرًا جماهيريًا كبيرًا بقرية ميت الفرماوي التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لدعم مرشح الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025، محمود محمد بدير، وذلك بحضور قيادات الحزب وعلى رأسها المستشار مايكل روفائيل رئيس الحزب وعدد من الشخصيات العامة وأهالي القرية.

وشهد المؤتمر حضور رئيس الحزب، إلى جانب الحاج مدحت العدل أحد أعيان عائلة الفرماوي، والعمدة عزب عريشة عمدة قرية ميت الفرماوي، فضلًا عن مشاركة واسعة من قيادات الأحزاب السياسية الأخرى، تأكيدًا على روح التكاتف الوطني والتعاون بين مختلف القوى السياسية في هذه المرحلة المهمة من مسيرة الوطن.

ومن جانب حزب مصر القومي، حضر المهندس محمد الشامي الأمين العام للحزب بمحافظة الدقهلية، وقيادات الأمانة على مستوى المحافظة، إلى جانب السفير رضا عبد اللطيف الأمين المساعد للحزب، الذين أكدوا خلال كلماتهم على أن الحزب يؤمن بأهمية استحقاق انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبارها محطة ديمقراطية فارقة تعكس وعي وإرادة الشعب المصري في اختيار ممثليه تحت مظلة من الشفافية والمنافسة الشريفة.

وأكد الحاضرون أن دعم مرشحي الحزب يأتي في إطار الالتزام بمبادئ العمل السياسي النزيه وتحقيق التكامل بين الأحزاب الوطنية، إرساءً لقواعد الحياة السياسية في مصر، واستكمالًا للعرس الانتخابي الذي يشهده الشارع المصري هذه الأيام، بما يعكس صورة حضارية مشرفة للوطن أمام العالم.

وأضاف مايكل روفائيل رئيس الحزب، خلال كلمته أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقاً دستورياً، بل هي واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن يسعى للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، مؤكدا أن قوة البرلمان القادم ستنبع من حجم المشاركة ومدى تمثيله الحقيقي لإرادة المصريين.