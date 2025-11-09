قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
محافظات

محافظ البحيرة تتفقد مقر اللجنة العامة لـ انتخابات مجلس النواب

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، مقر اللجنة العامة للانتخابات بمجمع دمنهور الثقافي، للاطمئنان على جاهزيته واستقبال القضاة والمستشارين المشرفين على العملية الانتخابية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري.

وخلال الجولة، التقت المحافظ بالمستشار محمد عبد العظيم  رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، ورؤساء اللجان العامة بمدن ومراكز المحافظة، مشيدة بجهودهم الكبيرة وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، مؤكدة حرص المحافظة على توفير جميع سبل الراحة والدعم لهم بما يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرة إلى دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في توفير المناخ الملائم الذي يكفل للناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة.

كما تفقدت المحافظ لجنة مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات بدمنهور، واطمأنت على جاهزية اللجنة لاستقبال الناخبين وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل وخارج المدرسة، وكذا الانتهاء من أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة الإضاءة وتيسير حركة الدخول والخروج بمحيط اللجنة.

ووجهت المحافظ بسرعة رفع الإشغالات المحيطة بالمدرسة وإزالة أي عوائق، والتأكد من توافر مقاعد انتظار مظللة لكبار السن وذوي الهمم،  ودورات مياه نظيفة ومجهزة لخدمة الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع تواجد العناصر الأمنية والإشرافية بشكل دائم لضمان انسيابية العملية الانتخابية في هدوء ونظام، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة البحيرة وأبنائها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، جاهزية جميع المقار الانتخابية بالمحافظة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة تبلغ 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا، موزعين على 647 مقرًا انتخابيًا تشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

كما أشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، ومتابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

ودعت  الدكتورة جاكلين عازر جميع مواطني المحافظة بضرورة المشاركة الإيجابية والواعية، مشيرةً إلى أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.

البحيرة محافظة البحيرة إنتخابات مجلس الشعب مجلس النواب

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

بلعبة وحنان أبوي.. وزيرا التعليم العالي والتضامن يمنحان السعادة لأطفال السرطان بالأقصر

بهدايا وحنان أبوي.. وزيرا التعليم العالي والتضامن يمنحان السعادة لأطفال السرطان بالأقصر

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 ..شاهد

مستشفي بني سويف الجامعي

مصرع 2 وإصابة 2 في انقلاب سيارة من أعلى معدية بـ بنى سويف

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

