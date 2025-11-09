محافظ البحيرة تتفقد مقر اللجنة العامة لـ انتخابات مجلس النواب

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، مقر اللجنة العامة للانتخابات بمجمع دمنهور الثقافي، للاطمئنان على جاهزيته واستقبال القضاة والمستشارين المشرفين على العملية الانتخابية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري.

وخلال الجولة، التقت المحافظ بالمستشار محمد عبد العظيم رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، ورؤساء اللجان العامة بمدن ومراكز المحافظة، مشيدة بجهودهم الكبيرة وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، مؤكدة حرص المحافظة على توفير جميع سبل الراحة والدعم لهم بما يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرة إلى دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في توفير المناخ الملائم الذي يكفل للناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة.

كما تفقدت المحافظ لجنة مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات بدمنهور، واطمأنت على جاهزية اللجنة لاستقبال الناخبين وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل وخارج المدرسة، وكذا الانتهاء من أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة الإضاءة وتيسير حركة الدخول والخروج بمحيط اللجنة.

ووجهت المحافظ بسرعة رفع الإشغالات المحيطة بالمدرسة وإزالة أي عوائق، والتأكد من توافر مقاعد انتظار مظللة لكبار السن وذوي الهمم، ودورات مياه نظيفة ومجهزة لخدمة الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع تواجد العناصر الأمنية والإشرافية بشكل دائم لضمان انسيابية العملية الانتخابية في هدوء ونظام، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة البحيرة وأبنائها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، جاهزية جميع المقار الانتخابية بالمحافظة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة تبلغ 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا، موزعين على 647 مقرًا انتخابيًا تشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

كما أشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، ومتابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

ودعت الدكتورة جاكلين عازر جميع مواطني المحافظة بضرورة المشاركة الإيجابية والواعية، مشيرةً إلى أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.