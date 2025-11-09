التأمين على الثروة الحيوانية.. حملة بيطرية لدعم صغار المربين بالبحيرة

نظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية إرشادية وتوعوية مكثفة، بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأدوية البيطرية، وتحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وقال اللواء ايهاب صابر رئيس مجلس إدارة الصندوق، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار الحرص المستمر على تنمية الثروة الحيوانية وتطبيقاً لرؤية الدولة المصرية في النهوض بقطاع صغار المربين.

وأوضح أن القافلة استهدفت سوق دمنهور للماشية، بهدف رئيسي هو توعية المربين بخطورة الأمراض الوبائية، وعلى رأسها مرض الحمى القلاعية، وأهمية التحصين، وكيفية الوقاية منه، ذلك بالإضافة إلى أهمية التأمين على الثروة الحيوانية، والخدمات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين.

وأشار إلى أنه تم أيضا توزيع عدد من المنتجات البيطرية الهامة التي لها دور أساسي، رفع المناعة لدى الحيوانات، وتحسين كفاءة الصحة العامة للحيوان.

وأكد صابر على أهمية العمل الميداني المستمر والتواصل المباشر مع المربين لتقديم الدعم الفني والعلمي اللازم لضمان صحة القطعان وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أن هذه القوافل هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة لضمان استدامة قطاع الثروة الحيوانية عبر رفع الوعي وتعزيز المناعة لدى الحيوانات، وهو ما ينعكس إيجاباً على دخل المربين والاقتصاد الوطني.

ووجه رئيس مجلس إدارة الصندوق الشكر والتقدير لجميع القائمين على التنظيم والجهات المشاركة على جهودهم المبذولة في إنجاح هذه المبادرة.