فى أسوان.. توقيع الكشف الطبى المجانى لـ1382مواطن ومواطنة بمدينة أبوسمبل السياحية

تواصل محافظة أسوان تنظيم سلسلة القوافل الطبية والعلاجية داخل مختلف القرى والنجوع ، ولاسيما المناطق المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وفى هذا السياق شهدت مدينة أبو سمبل السياحية تنظيم قافلة طبية موسعة على مدار يومين إستهدفت توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج المجانى لـ 1382 مواطن ومواطنة من أبناء المدينة ، وضمت القافلة التى تم تنظيمها بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمدينة أبو سمبل ومديرية الشئون الصحية بأسوان مجموعة من العيادات المتنقلة فى تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال والنسا والأسنان والعظام والأنف والأذن ، إلى جانب توفير الأدوية اللازمة بالمجان للحالات المستحقة.

القوافل الطبية

ويأتى ذلك فى إطار الحرص المستمر للإرتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم هذه القوافل يأتى فى إطار تنفيذ خطة شاملة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع الصحى .

ولفت المحافظ بأن هذه الجهود تتكامل مع ما تشهده المحافظة من تطوير شامل فى المنظومة الصحية سواء من خلال دعم المستشفيات بالمعدات الحديثة أو رفع كفاءة الأطقم الطبية وتيسير وصول الخدمات العلاجية لجميع المواطنين .