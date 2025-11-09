قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
محافظات

فى أسوان.. توقيع الكشف الطبى المجانى لـ1382مواطن ومواطنة بمدينة أبوسمبل السياحية

محمد عبد الفتاح

تواصل محافظة أسوان تنظيم سلسلة القوافل الطبية والعلاجية داخل مختلف القرى والنجوع ، ولاسيما المناطق المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

وفى هذا السياق شهدت مدينة أبو سمبل السياحية تنظيم قافلة طبية موسعة على مدار يومين إستهدفت توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج المجانى لـ 1382 مواطن ومواطنة من أبناء المدينة ، وضمت القافلة التى تم تنظيمها بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمدينة أبو سمبل ومديرية الشئون الصحية بأسوان مجموعة من العيادات المتنقلة فى تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال والنسا والأسنان والعظام والأنف والأذن ، إلى جانب توفير الأدوية اللازمة بالمجان للحالات المستحقة. 

ويأتى ذلك فى إطار الحرص المستمر للإرتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. 

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم هذه القوافل يأتى فى إطار تنفيذ خطة شاملة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع الصحى .

ولفت المحافظ بأن هذه الجهود تتكامل مع ما تشهده المحافظة من تطوير شامل فى المنظومة الصحية سواء من خلال دعم المستشفيات بالمعدات الحديثة أو رفع كفاءة الأطقم الطبية وتيسير وصول الخدمات العلاجية لجميع المواطنين .

