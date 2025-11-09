محافظ كفر الشيخ يتفقد رصف 27 شارعًا بـ الإنترلوك | صور

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

وتفقد المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الأحياء بمدينة كفرالشيخ، شملت 27 شارعًا بطول إجمالي يبلغ 3 كيلومتر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الداخلية بالمدن وتحسين البنية التحتية، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ69 لذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.

وشملت الأعمال رصف 3 شوارع بتقسيم المحاسبين بطول 333 مترًا، و3 شوارع بتقسيم التجاريين بطول 400 متر، و7 شوارع بتقسيم المنتزه بطول 443 مترًا، و3 شوارع بتقسيم الزهراء بطول 315 مترًا، فضلاً عن تفقد عدد من 11 شارعًا بمناطق مختلفة بمدينة كفرالشيخ، برفقه المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وخضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الشوارع الداخلية والأحياء السكنية، بما يحقق سيولة مرورية أفضل ويحسن جودة الحياة اليومية للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة خلال التنفيذ، والانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة طبقًا للجداول الزمنية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن تركيب بلاط الإنترلوك يسهم في تعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، كما يمثل حلًا عمليًا يضمن سهولة أعمال الصيانة المستقبلية للشبكات والخدمات دون الإضرار بالبنية الأساسية للشوارع، موضحاً أن المحافظة تتابع معدلات التنفيذ ميدانيًا وبشكل دوري، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه فرق العمل لضمان إنجاز المشروعات بكفاءة عالية وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.