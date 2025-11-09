انطلاق مشاركة واسعة في ثلاثة أجنحة رقمية بمعرض Cairo ICT 2025

تشهد القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض، تحت شعار «احتمالات لا نهائية: نكتب قصة المستقبل من جديد». يشارك في المعرض عدد من كبرى المؤسسات والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، عبر أجنحة متخصصة تستعرض أحدث الحلول في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والحلول البنكية الذكية، بما يعزز مسار التنمية الرقمية والاستدامة التقنية.

وتتضمن الفعاليات عروضًا تطبيقية متقدمة توضح التطور الحاصل في مجالات البيانات الضخمة، والمصارف الذكية، والحلول المؤسسية الداعمة لإدارة الموارد بكفاءة، إلى جانب التركيز على أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

كما تشهد الأجنحة المشاركة توقيع اتفاقات تعاون وشراكات تقنية جديدة تعكس تنامي قدرة السوق المصرية على تبنّي الابتكار الصناعي والتحول الرقمي الآمن.

وفي هذا الإطار، تأتي مشاركة راية لتكنولوجيا المعلومات بثلاثة أجنحة متخصصة، مؤكدة التزامها بدعم التحول الرقمي وتعزيز جاهزية المؤسسات المصرية لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة.