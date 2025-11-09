من داخل شبكة الطوارئ.. محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية لجان الانتخابات بالمراكز

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظ، جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك للتأكد من استعدادات المراكز لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بنظام و سهولة.

وشدّد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.