قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. تفاصيل
رئيس الوزراء: مشروع "حياة كريمة"يغطي 60 مليون مواطن فى آلاف القرى
رئيس الوزراء: سياسة الانضباط المالي مستمرة لتسدد مصر التزاماتها المالية
حسن المستكاوي: الأهلي الأفضل في الشوط الأول.. وزيزو النجم حتى الآن
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من داخل شبكة الطوارئ.. محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية لجان الانتخابات بالمراكز

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظ، جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك للتأكد من استعدادات المراكز لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بنظام و سهولة.

وشدّد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

أحمد بلال

أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

ترشيحاتنا

بن شرقي

"جول حلو أوي".. أمير هشام يشيد بهدف الأهلي الأول أمام الزمالك

زيزو

أمير هشام يتغنى بأداء أحمد زيزو في لقاء السوبر

الزمالك والأهلي

الدردير ينتقد أداء مهاجم الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر

بالصور

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد