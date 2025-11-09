محافظ أسوان يتابع عبر الفيديوكونفرانس بمركز السيطرة جاهزية اللجان الإنتخابية بالمراكز والمدن

اطمئن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جاهزية اللجان من خلال التواصل المباشر برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.

ويأتى ذلك فى ظل المتابعة اللحظية لكافة التجهيزات والإستعدادات التى تم ويتم تنفيذها داخل مقار اللجان الإنتخابية التى ستشهد إجراء إنتخابات مجلس النواب بها خلال يومى 10 و 11 نوفمبر الجارى.

وأثناء متابعته وجه الدكتور إسماعيل كمال رؤساء المراكز والمدن إلى الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد القصوى ، مع عدم التدخل نهائياً فى سير العملية الإنتخابية ، والتركيز فقط على التدخل للحالات العاجلة فى محيط اللجان لضمان إنتظام المرافق العامة من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، بالإضافة إلى تأمين كافة اللجان ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الإحتياطية .

مجلس النواب

وأكد المحافظ على تجهيز أجهزة التخاطب اللاسلكية للتواصل المباشر بين المحافظ وجميع القيادات المحلية لمتابعة فتح وغلق اللجان دون ، على أن يتم التنبية على رؤساء الأحياء والقرى والمدن بالمتابعة اللحظية لتحقيق السيولة والسهولة فى دخول المواطنين لمقار اللجان للإلاء بأصواتهم دون أى عوائق.

وشدد إسماعيل كمال على أهمية مراجعة أعمال النظافة العامة ودورات المياه والكهرباء والإتصالات ، وتوفير مقاعد الإنتظار ، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن ، والمظلات ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الإنتخابية ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان ، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الإنتخابى .