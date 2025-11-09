محافظ أسوان يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة تقديرا لعطائه

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكريم ناصر سليم عبد المجيد وكيل وزارة الشباب والرياضة ، ومنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة وذلك عرفاناً بجهوده البارزة والمثمرة خلال فترة توليه مهام عمله ، وما قدمه من أداء متميز أسهم فى تطوير المنظومة الشبابية والرياضية داخل المحافظة .

وأكد المحافظ على أن هذا التكريم يأتى فى إطار حرص المحافظة على تكريم النماذج المخلصة والمجتهدة فى مختلف مواقع العمل تقديراً لما يبذلونه من جهد وعطاء لخدمة أبناء أسوان حيث أن الدولة لا تدخر جهداً فى دعم المتميزين وتحفيزهم لمواصلة مسيرة النجاح والإنجاز.

تكريم

ومن جانبه أعرب ناصر سليم عن خالص شكره وإمتنانه لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الطيبة ، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل وسام فخر لمسيرته العملية التى بدأت منذ عام 1991، وشهدت تقلده العديد من المناصب القيادية بقطاع الشباب والرياضة بدءاً من أخصائى رياضة ثالث وثانى وأول مروراً بمنصب مدير عام الرياضة ، ثم وكيل مديرية الشباب والرياضة بدرجة مدير عام ، وصولاً إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان .