محبوب ومهذب.. خالد مرتجى: بدأنا نشعر بأداء المدرب الدنماركي

علّق خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلي في الإمارات وأمين صندوق النادي، على تتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025 بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية التي أُقيمت بدولة الإمارات، قائلًا:"ربنا كرمنا، وتشرفت بأن أكون رئيس البعثة، وكابتن محمود الخطيب كلفني بهذه المهمة، وبذلنا كل المجهود لإسعاد الجماهير".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا:"الناس كلها هنا في أبوظبي على قلب رجل واحد، سواء أعضاء البعثة أو اللاعبين، الجميع عمل بجد لإسعاد الجماهير، وكنا محتاجين هذا الشعور".

وتابع:"هذه أول بطولة في عهد مجلس الإدارة الجديد، وأتمنى أن تكون بداية لمزيد من البطولات".

وردًا على سؤال الحديدي: هل سيكون هذا تصحيح مسار بعد أداء متراجع للنادي الأهلي؟ وهل يمكن أن تكون بداية جديدة بوجود سيد عبدالحفيظ؟ أجاب: "الفترة الماضية تعرضنا لإصابات مؤثرة في الفريق، ولا أريد أن أقول إنها السبب الرئيسي، لكن بدأنا نشعر بأداء المدرب الجديد، الدنماركي ياس سوروب، وهو محبوب من قبل اللاعبين، ورجل مهذب ومؤدب وإدارته جيدة ويعمل كثيرًا، وقد ظهر مردوده في البطولة".

وعن صفقات يناير قال:"هذه مسؤولية لجنة التخطيط مع المدير الفني، ولكني متفائل أن المجلس سيعمل باحترافية، وسوف ننظر إلى المراكز التي يحتاجها النادي الأهلي ونعمل على توفيرها، وهذه في الأساس مسؤولية لجنة التخطيط".

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بن شرقي ومروان عطية، ليحقق لقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة في تاريخه، ويعزز موقعه كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة.