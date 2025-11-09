قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
محبوب ومهذب.. خالد مرتجى: بدأنا نشعر بأداء المدرب الدنماركي

خالد مرتجي
خالد مرتجي

علّق خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلي في الإمارات وأمين صندوق النادي، على تتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025 بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية التي أُقيمت بدولة الإمارات، قائلًا:"ربنا كرمنا، وتشرفت بأن أكون رئيس البعثة، وكابتن محمود الخطيب كلفني بهذه المهمة، وبذلنا كل المجهود لإسعاد الجماهير".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا:"الناس كلها هنا في أبوظبي على قلب رجل واحد، سواء أعضاء البعثة أو اللاعبين، الجميع عمل بجد لإسعاد الجماهير، وكنا محتاجين هذا الشعور".

وتابع:"هذه أول بطولة في عهد مجلس الإدارة الجديد، وأتمنى أن تكون بداية لمزيد من البطولات".

وردًا على سؤال الحديدي: هل سيكون هذا تصحيح مسار بعد أداء متراجع للنادي الأهلي؟ وهل يمكن أن تكون بداية جديدة بوجود سيد عبدالحفيظ؟ أجاب: "الفترة الماضية تعرضنا لإصابات مؤثرة في الفريق، ولا أريد أن أقول إنها السبب الرئيسي، لكن بدأنا نشعر بأداء المدرب الجديد، الدنماركي ياس سوروب، وهو محبوب من قبل اللاعبين، ورجل مهذب ومؤدب وإدارته جيدة ويعمل كثيرًا، وقد ظهر مردوده في البطولة".

وعن صفقات يناير قال:"هذه مسؤولية لجنة التخطيط مع المدير الفني، ولكني متفائل أن المجلس سيعمل باحترافية، وسوف ننظر إلى المراكز التي يحتاجها النادي الأهلي ونعمل على توفيرها، وهذه في الأساس مسؤولية لجنة التخطيط".

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بن شرقي ومروان عطية، ليحقق لقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة في تاريخه، ويعزز موقعه كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة.

الأهلي الزمالك خالد مرتجي محمود الخطيب كأس السوبر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

ورش عمل حول أخلاقيات الممارس الصحي لدعم جودة الخدمة الطبية بدمياط

محافظة دمياط

دروس دعوية بمساجد دمياط ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

