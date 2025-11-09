الجيش الإسرائيلي يستدعي 9 آلاف جندي إضافي لمنظومة الاحتياط

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم /الأحد/ أن الجيش استدعى نحو 9 آلاف جندي إضافي إلى منظومة الاحتياط، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الوحدات العاملة منذ أشهر طويلة في مُختلف الجبهات، ويراها مُراقبون أنها "تعكس خوفا من تصعيد أمني محتمل".



وأفادت الإذاعة بأن الاستدعاء تم بموجب أمر طوارئ رقم (8)، رغم أن المُستدعين كانوا قد حصلوا في السنوات الأخيرة على إعفاء من الخدمة الاحتياطية، أو توقفت وحداتهم عن العمل لأسباب مختلفة، والهدف من استدعائهم من جديد هو استغلال كامل للقدرات البشرية المتاحة، لتعزيز المنظومة القتالية ورفع الجاهزية.



وتم توزيع الجنود الجدد على وحدات مُتعددة، وقال مسؤول في الجيش، خلال جلسة لجنة فرعية لشؤون الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي بالكنيست، إن "الجيش بحاجة إلى 12 ألف جندي إضافي، من بينهم ما بين 6 آلاف و7 آلاف مُقاتل".



وحذّر المسؤول العسكري من أن شهر يناير 2027 سيشهد تراجعًا كبيرًا في حجم القوة العسكرية، ما يستدعي توسيع دائرة المجندين، مشيرا إلى أن الجيش يجب أن يستعد خلال السنوات الخمس المقبلة لمرحلة تتطلب تمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، وزيادة أيام الخدمة الاحتياطية إلى 70 يومًا سنويًا.