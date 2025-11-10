طريقة عمل الصابون بالمنزل

في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار مواد التنظيف، ولا سيما الصابون، تسعى العديد من ربات البيوت إلى إيجاد بدائل اقتصادية تساعد على ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات دون الإخلال بالنظافة والجودة.

وفي هذا السياق، قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية طريقة سهلة وآمنة لتحضير صابون منزلي يمكن استخدامه في تنظيف الأواني بفعالية عالية، مستعينة بمكونات متوافرة في كل مطبخ .

وقالت إن تحضير الصابون لا يتطلب سوى زيت القلي المستعمل بعد تصفيته جيدًا، و300 جرام من الصودا الكاوية أو البوتاس، وكوب من الماء، مع إمكانية إضافة رائحة الليمون أو أي عطر مفضل، مشيرة إلى أهمية استخدام أدوات بلاستيكية أو خشبية فقط أثناء التحضير لتجنّب أي تفاعلات كيميائية.

وأوضحت الخبيرة خطوات التحضير قائلة:

“يوضع البوتاس في جردل بلاستيكي ويُضاف إليه كوب الماء، ثم يُحرك المزيج بعصا خشبية حتى يذوب تمامًا، وبعدها يُضاف الزيت المصفّى والرائحة المختارة، مع الاستمرار في التقليب حتى يتجانس الخليط.”

وأضافت أنه بعد الانتهاء من الخلط، يُسكب المزيج في صندوق خشبي فارغ ويُترك لمدة يوم أو يومين حتى يتماسك، ثم يُقطع إلى قوالب، ويُترك في الهواء لمدة أربعة أسابيع حتى يجف تمامًا ويصبح جاهزًا للاستخدام.

وأكدت أن هذه الطريقة تساعد في إعادة تدوير الزيوت المستعملة بدلًا من التخلص منها بطرق ضارة، إلى جانب توفير جزء من ميزانية المنظفات المنزلية.