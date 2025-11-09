قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
قناة السويس: 16% زيادة بحمولات السفن بالفترة من أكتوبر 2024 حتى 2025
ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو سلبيا في الدوري الإسباني
تعليق لميس الحديدي على تتويج الأهلي بالسوبر المصري للمرة 16 في تاريخه
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية "العذراء ومارمرقس" بـ ٦ أكتوبر ويلتقي مجمع الآباء الكهنة | صور
رئيس مصنع 360 الحربي: إنتاج أول جهاز مصري–ياباني لتوليد مياه شرب نقية من الهواء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة مستعملة 2023 .. أوتوماتيك بحالة الفبريكا

بي واي دي F3
بي واي دي F3
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب تنوع الأسعار، ومن ابرز الإصدارات التي تنتمي إلى عائلية السيدان الاقتصادية هي بي واي دي F3 باختلاف أجيالها.

ظهرت السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 في سوق المستعمل بحالة الفبريكا بالكامل، بسعر يبلغ 550 ألف جنيه، وننصح بضرورة متابعة حركة الأسعار وفقًا للحالة والموديل، ومتابعة تغيراتها قبل اتخاذ قرار الشراء، نظرًا للحصول على أفضل سعر، بالإضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل.

بي واي دي F3

محرك اقتصادي بتقنيات محسّنة للأداء

تأتي بي واي دي F3 موديل 2023 مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 108 حصان مع عزم أقصى يبلغ 145 نيوتن متر، ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، ما يمنح السيارة انسيابية في القيادة مع نظام جر أمامي يوازن بين الكفاءة والاقتصاد في استهلاك الوقود.

تصميم وأبعاد السيارة 

تحمل السيارة ملامح تصميم السيدان، مع الخطوط الحادة في المقدمة، ومصابيح أمامية عصرية تمنحها مظهرًا حادًا، ويأتي هيكل السيارة بطول إجمالي يبلغ 4533 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع يصل إلى 1490 مم، كما تضم مساحة تخزين خلفية جيدة، وعدد 5 أبواب.

بي واي دي F3

مقصورة وتجهيزات بي واي دي F3 موديل 2023

توفر بي واي دي F3 تجربة عملية بخمسة مقاعد، مع تجهيزات تلبي الاحتياجات الأساسية للسائق والركاب، وتشمل التجهيزات نظام تكييف هواء، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، إضافة إلى منافذ توصيل AUX وUSB، ونظام صوتي مزود بمكبرات لتوفير تجربة ترفيهة أثناء القيادة، كما تتوافر بريموت للتحكم فب فتح وغلق السيارة.

تحتوي بي واي دي F3 موديل 2025، على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD لضمان الثبات عند التوقف المفاجئ، كما تحتوي على وسادتين هوائيتين لحماية السائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام إنذار مضاد للسرقة وقفل مركزي للأبواب.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر توجه رسالة لـ آن الرفاعي بعد شائعة انفصالها عن كريم محمود عبدالعزيز: إنتي الحب الأول

القومي للترجمة

القومي للترجمة يحتفي باليوم العالمي للطفولة

مسلسل لينك

اليوم.. فركش تصوير مسلسل لينك

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

