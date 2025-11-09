أرخص سيارة مستعملة 2023 .. أوتوماتيك بحالة الفبريكا

يضم سوق السيارات المستعملة عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب تنوع الأسعار، ومن ابرز الإصدارات التي تنتمي إلى عائلية السيدان الاقتصادية هي بي واي دي F3 باختلاف أجيالها.

ظهرت السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 في سوق المستعمل بحالة الفبريكا بالكامل، بسعر يبلغ 550 ألف جنيه، وننصح بضرورة متابعة حركة الأسعار وفقًا للحالة والموديل، ومتابعة تغيراتها قبل اتخاذ قرار الشراء، نظرًا للحصول على أفضل سعر، بالإضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل.

بي واي دي F3

محرك اقتصادي بتقنيات محسّنة للأداء

تأتي بي واي دي F3 موديل 2023 مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 108 حصان مع عزم أقصى يبلغ 145 نيوتن متر، ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، ما يمنح السيارة انسيابية في القيادة مع نظام جر أمامي يوازن بين الكفاءة والاقتصاد في استهلاك الوقود.

تصميم وأبعاد السيارة

تحمل السيارة ملامح تصميم السيدان، مع الخطوط الحادة في المقدمة، ومصابيح أمامية عصرية تمنحها مظهرًا حادًا، ويأتي هيكل السيارة بطول إجمالي يبلغ 4533 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع يصل إلى 1490 مم، كما تضم مساحة تخزين خلفية جيدة، وعدد 5 أبواب.

بي واي دي F3

مقصورة وتجهيزات بي واي دي F3 موديل 2023

توفر بي واي دي F3 تجربة عملية بخمسة مقاعد، مع تجهيزات تلبي الاحتياجات الأساسية للسائق والركاب، وتشمل التجهيزات نظام تكييف هواء، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، إضافة إلى منافذ توصيل AUX وUSB، ونظام صوتي مزود بمكبرات لتوفير تجربة ترفيهة أثناء القيادة، كما تتوافر بريموت للتحكم فب فتح وغلق السيارة.

تحتوي بي واي دي F3 موديل 2025، على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD لضمان الثبات عند التوقف المفاجئ، كما تحتوي على وسادتين هوائيتين لحماية السائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام إنذار مضاد للسرقة وقفل مركزي للأبواب.