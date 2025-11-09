أخبار السيارات| كيفية الاهتمام بناقل الحركة في السيارات.. مقارنة بين جيتور X70 وشيرى تيجو 7 موديل 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات منها ما يلي:

يضم سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد الكثير من الأجزاء الهامة في السيارات التي يجب الاهتمام بها منها، الحفاظ على مستوى زيت ناقل الحركة بجانب فحصه بانتظام للتأكد من لونه ونقاوته، بالاضافة إلي الالتزام بالقيادة المتأنية وتجنب التسارع المفاجئ والفرملة القوية، ويجب تغيير الزيت بانتظام حسب توصيات الشركة المصنعة أو دليل المالك، والانتباه لإشارات التحذير الصادرة من السيارة.

أطلقت شركة تويوتا مجموعة من الاستدعاءات للعديد من طرازاتها وصل عددها إلي مليون سيارة بعد اكتشاف خلل في نظام الكاميرا الخلفية يؤدي إلى عدم عرض الصورة أثناء الرجوع إلى الخلف، ما يترك السائقين بدون رؤية واضحة لما خلف السيارة.