قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد بجانب طرازات سكاي وستار
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء مليون سيارة تويوتا ولكزس وسوبارو.. اعرف السبب؟.. صور

استدعاء مليون سيارة تويوتا ولكزس وسوبارو
استدعاء مليون سيارة تويوتا ولكزس وسوبارو
إبراهيم القادري

أطلقت شركة تويوتا مجموعة من الاستدعاءات للعديد من طرازاتها وصل عددها إلي مليون سيارة بعد اكتشاف خلل في نظام الكاميرا الخلفية يؤدي إلى عدم عرض الصورة أثناء الرجوع إلى الخلف، ما يترك السائقين بدون رؤية واضحة لما خلف السيارة.

استدعاء مليون سيارة تويوتا ولكزس وسوبارو 

علامات السيارات المعنية بالاستدعاء

يشمل الاستدعاء ثلاث علامات تجارية منها، تويوتا، ولكزس، وسوبارو، وتتلخص المشكلة الحالية في احتمال فشل الصورة في الظهور بالكامل عند تعشيق وضع الرجوع للخلف خلال فترة قصيرة بعد تشغيل المحرك، أو تجمد الصورة دون أن يلاحظ السائق، ما يمنحه إحساس زائف بالأمان.

استدعاء مليون سيارة تويوتا ولكزس وسوبارو 

ولا يعد هذا الخلل خطير فحسب، بل مخالف أيضًا للقانون الأمريكي، إذ أصبحت الكاميرات الخلفية متطلب إلزامي في جميع السيارات منذ عام 2018.

استدعاءات سابقة

الاستدعاء الذى أطلقته شركة تويوتا بعد أقل من شهر على حملة سابقة شملت 394 ألف سيارة بسبب خلل مشابه في الكاميرا الخلفية، وفي الحالة السابقة، كانت الشاشة تنقسم بين نصف أسود ونصف أخضر، ما يشير بوضوح إلى وجود عطل، لكن المشكلة في الاستدعاء الجديد تعد أخطر.

كيفية حل مشكلة السيارات التي تم استدعائها

طريقة إصلاح عيب الكاميرا الخلفية لسيارات تويوتا ولكزس وسوبارو، لا يتطلب الحل أي قطع جديدة، بل يجب تحديث برنامج بسيط لوحدة التحكم الخاصة بمساعد الركن (Parking Assist ECU) في السيارات المزودة بنظام الرؤية المحيطية (PVM).

استدعاء مليون سيارة تويوتا ولكزس وسوبارو 

ولا يمكن إجراء الإصلاح عبر الإنترنت (OTA)، لذا سيتعين على ملاك سيارات تويوتا ولكزس التوجه إلى وكلاء الشركتين لإجراء التحديث يدويًا، بينما سيتم تنفيذ الإصلاح في سوبارو سولتيرا عبر وكلاء سوبارو.

عدد السيارات التي سيتم استدعاءها

يصل المجموع الكلي للسيارات المستدعاة إلى 1024407 سيارة، ويشكل أكثر من نصفها طرازات تويوتا، وأقل من النصف بقليل طرازات لكزس، في حين تشمل نحو 20096 سيارة فقط من سوبارو.

استدعاء مليون سيارة تويوتا ولكزس وسوبارو 

وتضم القائمة الطويلة من الطرازات المتأثرة سيارات تويوتا منها، كامري وكراون ولاند كروزر الجديدة، وطرازات لكزس منها، RX وTX وLC، إضافة إلى سوبارو سولتيرا.

شركة تويوتا السيارات المعنية بالاستدعاء فشل الصورة تويوتا لكزس سوبارو الكاميرا الخلفية رؤية واضحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إقبال واسع من القوات الأمنية على التصويت الخاص في الانتخابات العراقية

منتدى مصر للإعلام

القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء

صورة أرشيفية

تحسين الأسطل: الاحتلال يواصل نسف مربعات سكنية في قطاع غزة

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد