استدعاء مليون سيارة تويوتا ولكزس وسوبارو.. اعرف السبب؟.. صور

أطلقت شركة تويوتا مجموعة من الاستدعاءات للعديد من طرازاتها وصل عددها إلي مليون سيارة بعد اكتشاف خلل في نظام الكاميرا الخلفية يؤدي إلى عدم عرض الصورة أثناء الرجوع إلى الخلف، ما يترك السائقين بدون رؤية واضحة لما خلف السيارة.

علامات السيارات المعنية بالاستدعاء

يشمل الاستدعاء ثلاث علامات تجارية منها، تويوتا، ولكزس، وسوبارو، وتتلخص المشكلة الحالية في احتمال فشل الصورة في الظهور بالكامل عند تعشيق وضع الرجوع للخلف خلال فترة قصيرة بعد تشغيل المحرك، أو تجمد الصورة دون أن يلاحظ السائق، ما يمنحه إحساس زائف بالأمان.

ولا يعد هذا الخلل خطير فحسب، بل مخالف أيضًا للقانون الأمريكي، إذ أصبحت الكاميرات الخلفية متطلب إلزامي في جميع السيارات منذ عام 2018.

استدعاءات سابقة

الاستدعاء الذى أطلقته شركة تويوتا بعد أقل من شهر على حملة سابقة شملت 394 ألف سيارة بسبب خلل مشابه في الكاميرا الخلفية، وفي الحالة السابقة، كانت الشاشة تنقسم بين نصف أسود ونصف أخضر، ما يشير بوضوح إلى وجود عطل، لكن المشكلة في الاستدعاء الجديد تعد أخطر.

كيفية حل مشكلة السيارات التي تم استدعائها

طريقة إصلاح عيب الكاميرا الخلفية لسيارات تويوتا ولكزس وسوبارو، لا يتطلب الحل أي قطع جديدة، بل يجب تحديث برنامج بسيط لوحدة التحكم الخاصة بمساعد الركن (Parking Assist ECU) في السيارات المزودة بنظام الرؤية المحيطية (PVM).

ولا يمكن إجراء الإصلاح عبر الإنترنت (OTA)، لذا سيتعين على ملاك سيارات تويوتا ولكزس التوجه إلى وكلاء الشركتين لإجراء التحديث يدويًا، بينما سيتم تنفيذ الإصلاح في سوبارو سولتيرا عبر وكلاء سوبارو.

عدد السيارات التي سيتم استدعاءها

يصل المجموع الكلي للسيارات المستدعاة إلى 1024407 سيارة، ويشكل أكثر من نصفها طرازات تويوتا، وأقل من النصف بقليل طرازات لكزس، في حين تشمل نحو 20096 سيارة فقط من سوبارو.

وتضم القائمة الطويلة من الطرازات المتأثرة سيارات تويوتا منها، كامري وكراون ولاند كروزر الجديدة، وطرازات لكزس منها، RX وTX وLC، إضافة إلى سوبارو سولتيرا.