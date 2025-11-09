إيسيسكو تطلق فيلماً لمكافحة التنمر ضمن معرض كتاب الطفل بالدار البيضاء

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، اليوم الأحد ، فيلم الرسوم المتحركة "أرني ابتسامتك"، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بمدينة الدار البيضاء، بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، ومؤتمر وزراء التربية والتعليم في الدول الناطقة بالفرنسية (الكونفيمين)، والشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال.



ويأتي إنتاج الفيلم في إطار برنامج يشرف عليه قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بالإيسيسكو، فيما تولى قطاع الإعلام والاتصال عملية الإنتاج، ويهدف العمل إلى مكافحة ظاهرة التنمر في المدارس من خلال قصة مرئية تحمل رسالة توعوية حول خطورة التنمر وسبل الوقاية من آثاره النفسية والتربوية والاجتماعية.



وخلال حفل الإطلاق، قالت راماتا ألمامي مباي رئيسة قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية إن الفيلم يأتي ضمن برنامج "كفى تنمرًا" الذي يتضمن أدوات تربوية لحماية الطفولة وتعزيز الرفاه داخل المؤسسات التعليمية عبر التربية على القيم ومهارات التفاعل الإيجابي.



من جانبها، أكدت كنزة أبو رمان مديرة قطاع الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أهمية التعاون مع الإيسيسكو في إنتاج محتوى تربوي موجه للأطفال واليافعين، لافتة إلى توافق المشروع مع الجهود المغربية لمحاربة العنف المدرسي واستعداد المؤسسات الثقافية لاحتضان عروض ونقاشات موازية حول الفيلم.



وأشار عبد الرحمن بابا موسى الأمين العام للكونفيمين، عبر كلمة مسجلة، إلى أن الفيلم يمثل أداة تعليمية موجهة للتلاميذ، بينما شدد مصطفى علي الأمين العام للشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال، على أن تعزيز أمن الطفل يشكل أساس بناء عالم آمن، وهو ما ينسجم مع رؤية الإيسيسكو ومبادراتها الداعمة لهذا التوجه.