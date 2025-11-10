أخبار الوادي الجديد| الاستعداد لانتخابات النواب.. والمحافظ يتابع جاهزية اللجان من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

قبل ساعات من انطلاق الاستحقاق الدستوري

محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية لجان انتخابات" النواب" بمركز الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، اليوم، عددًا من المقرات واللجان الانتخابية بمدينة الخارجة؛ بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان و توافر الدعم اللوجيستي والتنظيمي اللازم ؛ بما يهيئ المناخ الملائم لمشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومى الأثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر الجاري.

حيث تفقد لجان مدارس ( الشهيدة دعاء- الأمل الإبتدائية- ناصر الإعدادية- الوادي بنات) ، مشددًا على المتابعة اللحظية والمرور الدوري على مقار اللجان للتأكد من توافر الخدمات الأساسية، وتوفير سبل الراحة اللازمة للسادة القضاة و الناخبين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية ومراجعة معدات الحماية المدنية بنطاق اللجان.

جدير بالذكر أن المحافظة تضم دائرتين انتخابيتين وتبلغ الكتلة التصويتية بهما ١٩٤ ألف ٨٧٠ ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنتين عامتين و ٦٠ لجنةً فرعية.

من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية لجان الانتخابات بالمراكز

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظ، جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك للتأكد من استعدادات المراكز لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بنظام و سهولة.

وشدّد المحافظ على التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.

الزملوط يتابع برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة واللغة العربية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي البرنامج الوطني لتنمية مهارات اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وبحث المحافظ خلال اللقاء خطة عمل المرحلة الثانية من برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة واللغة العربية لدى طلاب المرحلة الإبتدائية والذي يتم تنفيذه في ٦٩ مدرسة على مستوى المحافظة ويستهدف ١٤ ألف ١١٤ تلميذًا وتلميذة؛ لإجراء اختبار قبلي لمستويات اللغة لدى التلاميذ.

و وجه المحافظ بتنفيذ برنامج موازي على مستوى ٧٥ مدرسة ابتدائية أخرى للانتهاء من تطبيق البرنامج بجميع مدارس المرحلة الإبتدائية بالتوازي، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح البرنامج.