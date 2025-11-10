قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة
مي عمر ودينا الشربيني تتبادلان إلغاء المتابعة على إنستجرام
صحة الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبية للقصوى خلال انتخابات مجلس النواب
شركات التأمين تدفع لعملائها ما يقرب من 35 مليار جنيه تعويضات خلال الـ7 أشهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هاني رمزي وأكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب في حفلات خيرية بأمريكا وكندا

هاني رمزي وأكرم حسني وهشام ماجد و مصطفى غريب
هاني رمزي وأكرم حسني وهشام ماجد و مصطفى غريب
تقى الجيزاوي

يشارك الفنانون أكرم حسني، وهشام ماجد  ومصطفى غريب وهاني رمزي في سلسلة حفلات خيرية تنظمها مؤسسة راعي مصر – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وذلك لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر.

وتنطلق الجولة الخيرية يوم 15 نوفمبر في تورونتو بكندا ، تليها حفلة في كاليفورنيا يوم 16 نوفمبر، ثم شيكاغو في 22 نوفمبر، على أن تُختتم الجولة في نيوجيرسي يوم 23 نوفمبر.

وأعرب الفنانون المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الجولة التي تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة وطلاب المدارس والجامعات غير القادرين، مؤكدين تطلعهم للقاء أبناء الجاليات المصرية في المدن التي تستضيف الحفلات، ونقل رسالة الفن الإيجابية التي تجمع بين الإبداع والعطاء.

من جانبه، وجّه المستشار أمير رمزي، رئيس  مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، الشكر لنجوم مصر المشاركين على حسّهم الوطني ومبادرتهم النبيلة بالمشاركة في جمع التبرعات لصالح الأسر المحتاجة، مؤكدًا أن النجوم سيقطعون هذه المسافات الطويلة ويخصصون جزءًا كبيرًا من وقتهم دعمًا لهذا العمل الإنساني، وهي لفتة تستحق كل التقدير والاحترام.

وأشار رمزي إلى أن مؤسسة راعي مصر تسعى دائمًا إلى صناعة فرق حقيقي في حياة الأسر الأولى بالرعاية من خلال مشروعاتها التنموية والإنسانية داخل مصر، مؤكدًا أن رساله الفن مهمه في تعزيز التكافل المجتمعي.

أكرم حسني هشام ماجد هاني رمزي مصطفى غريب مؤسسة راعي مصر

