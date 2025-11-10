هاني رمزي وأكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب في حفلات خيرية بأمريكا وكندا

يشارك الفنانون أكرم حسني، وهشام ماجد ومصطفى غريب وهاني رمزي في سلسلة حفلات خيرية تنظمها مؤسسة راعي مصر – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وذلك لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر.

وتنطلق الجولة الخيرية يوم 15 نوفمبر في تورونتو بكندا ، تليها حفلة في كاليفورنيا يوم 16 نوفمبر، ثم شيكاغو في 22 نوفمبر، على أن تُختتم الجولة في نيوجيرسي يوم 23 نوفمبر.

وأعرب الفنانون المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الجولة التي تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة وطلاب المدارس والجامعات غير القادرين، مؤكدين تطلعهم للقاء أبناء الجاليات المصرية في المدن التي تستضيف الحفلات، ونقل رسالة الفن الإيجابية التي تجمع بين الإبداع والعطاء.

من جانبه، وجّه المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، الشكر لنجوم مصر المشاركين على حسّهم الوطني ومبادرتهم النبيلة بالمشاركة في جمع التبرعات لصالح الأسر المحتاجة، مؤكدًا أن النجوم سيقطعون هذه المسافات الطويلة ويخصصون جزءًا كبيرًا من وقتهم دعمًا لهذا العمل الإنساني، وهي لفتة تستحق كل التقدير والاحترام.

وأشار رمزي إلى أن مؤسسة راعي مصر تسعى دائمًا إلى صناعة فرق حقيقي في حياة الأسر الأولى بالرعاية من خلال مشروعاتها التنموية والإنسانية داخل مصر، مؤكدًا أن رساله الفن مهمه في تعزيز التكافل المجتمعي.