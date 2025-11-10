قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025
رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين
ترامب يسجّل سابقة تاريخية بحضوره مباراة بدوري كرة القدم.. فيديو
متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها
الشرع: سوريا حققت إنجازات دبلوماسية ملموسة خلال 11 شهرا
يزيد الرزق وينجيك من أعدائك.. النبي أوصى بهذا العمل
يحملان مئات الركاب.. غرق قارب للمهاجرين وفقدان آخر قبالة سواحل ماليزيا
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
محافظات

أخبار أسوان| متابعة جاهزية اللجان الانتخابية لمجلس النواب.. تنظيم قوافل طبية.. وتكريم وكيل وزارة الشباب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية موسعة بعدد من مقار اللجان الإنتخابية للإطمئنان على جاهزيتها التامة لإستقبال الناخبين.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة لتهيئة الأجواء أمام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري فى إنتخابات مجلس النواب 2025 ، والمقرر إجراؤها خلال يومى 10 و11 نوفمبر الجارى .


محافظ أسوان يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 ..شاهد

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى على مقار اللجان الإنتخابية للتأكد من جاهزيتها ، وتوفير كافة المقومات والخدمات اللوجستية بما يضمن التسهيل والتيسير على الناخبين للأدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس النواب 2025 على مدار يومى 10 و 11 نوفمبر الجارى .

وشدد المحافظ على أهمية تسخير مختلف الإمكانيات لتقديم سبل الراحة المناسبة أمام مواطنى المحافظة ، مع الإهتمام بجميع التفاصيل التنظيمية بما فى ذلك تجهيز المداخل والمخارج والإستراحات ،  وتوفير الإضاءة والنظافة العامة ، وتأمين محيط اللجان بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية .


قيادات أسوان يتابعون جاهزية مقار لجان انتخابات مجلس النواب

جهود متنوعة 

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكريم ناصر سليم عبد المجيد وكيل وزارة الشباب والرياضة ، ومنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة وذلك عرفاناً بجهوده البارزة والمثمرة خلال فترة توليه مهام عمله ، وما قدمه من أداء متميز أسهم فى تطوير المنظومة الشبابية والرياضية داخل المحافظة .


محافظ أسوان يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة تقديرا لعطائه

تواصل محافظة أسوان تنظيم سلسلة القوافل الطبية والعلاجية داخل مختلف القرى والنجوع ، ولاسيما المناطق المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 


فى أسوان.. توقيع الكشف الطبى المجانى لـ1382مواطن ومواطنة بمدينة أبوسمبل السياحية

اطمئن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جاهزية اللجان من خلال التواصل المباشر برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة. 


محافظ أسوان يتابع عبر الفيديوكونفرانس بمركز السيطرة جاهزية اللجان الإنتخابية بالمراكز والمدن

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

احمد خالد صالح وهنادي مهنا

حقيقة انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. تفاصيل

الأهلي والزمالك

أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنا على مجمع نيقية

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تكثّف فعالياتها التوعوية استعدادا لانتخابات النواب

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

