أخبار أسوان| متابعة جاهزية اللجان الانتخابية لمجلس النواب.. تنظيم قوافل طبية.. وتكريم وكيل وزارة الشباب

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية موسعة بعدد من مقار اللجان الإنتخابية للإطمئنان على جاهزيتها التامة لإستقبال الناخبين.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة لتهيئة الأجواء أمام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري فى إنتخابات مجلس النواب 2025 ، والمقرر إجراؤها خلال يومى 10 و11 نوفمبر الجارى .



محافظ أسوان يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 ..شاهد

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى على مقار اللجان الإنتخابية للتأكد من جاهزيتها ، وتوفير كافة المقومات والخدمات اللوجستية بما يضمن التسهيل والتيسير على الناخبين للأدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس النواب 2025 على مدار يومى 10 و 11 نوفمبر الجارى .

وشدد المحافظ على أهمية تسخير مختلف الإمكانيات لتقديم سبل الراحة المناسبة أمام مواطنى المحافظة ، مع الإهتمام بجميع التفاصيل التنظيمية بما فى ذلك تجهيز المداخل والمخارج والإستراحات ، وتوفير الإضاءة والنظافة العامة ، وتأمين محيط اللجان بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية .



قيادات أسوان يتابعون جاهزية مقار لجان انتخابات مجلس النواب

جهود متنوعة

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكريم ناصر سليم عبد المجيد وكيل وزارة الشباب والرياضة ، ومنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة وذلك عرفاناً بجهوده البارزة والمثمرة خلال فترة توليه مهام عمله ، وما قدمه من أداء متميز أسهم فى تطوير المنظومة الشبابية والرياضية داخل المحافظة .



محافظ أسوان يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة تقديرا لعطائه

تواصل محافظة أسوان تنظيم سلسلة القوافل الطبية والعلاجية داخل مختلف القرى والنجوع ، ولاسيما المناطق المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.



فى أسوان.. توقيع الكشف الطبى المجانى لـ1382مواطن ومواطنة بمدينة أبوسمبل السياحية

اطمئن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جاهزية اللجان من خلال التواصل المباشر برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.



محافظ أسوان يتابع عبر الفيديوكونفرانس بمركز السيطرة جاهزية اللجان الإنتخابية بالمراكز والمدن