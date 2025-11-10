قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة صينية: مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لتحقيق السلام في غزة
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استقبال الناخبين في لجنة مدرسة محمد كريم بالبحر الأعظم في الجيزة

انتخابات

انتخابات
انتخابات
محمد يحيي  
أحمد مهدي  
محمد صبيح

بدأت لجنة مدرسة محمد كريم في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة استقبال الناخبين في تمام الساعة ٩ صباح اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 مع انطلاق اليوم الأول بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2025.

وتهيأت 6 لجان داخلية بالمدرسة لاستقبال الناخبين المقيدين مرحبا 

انطلقت صباح اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، والتي تشمل 14 محافظة من بينها الجيزة، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان. وتستمر عملية التصويت على مدار يومين، اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتعد محافظة الجيزة من أبرز المحافظات التي تشهد منافسة قوية في هذه المرحلة، حيث يبلغ عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالمحافظة نحو 6 ملايين و634 ألف ناخب، موزعين على 386 مركزًا انتخابيًا يضم 775 لجنة فرعية تغطي مختلف مدن ومراكز المحافظة. وتضم الجيزة 12 دائرة انتخابية يتنافس فيها العشرات من المرشحين المستقلين والحزبيين على المقاعد المخصصة للمحافظة في مجلس النواب الجديد.

وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية استعدادات مكثفة لتجهيز المقار الانتخابية وتوفير الخدمات اللازمة للناخبين، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمراكز، مع التأكد من توافر الإنارة والنظافة ودورات المياه ومقاعد انتظار كبار السن وذوي الهمم. كما تم التنسيق الكامل بين محافظة الجيزة ومديرية الأمن والهيئة الوطنية للانتخابات لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة المواطنين وضمان سيولة المرور في الشوارع المؤدية إليها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المرحلة الأولى تشمل التصويت في عدد من المحافظات من بينها الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، البحر الأحمر، مطروح، البحيرة، أسوان، الأقصر، وسوهاج، بإجمالي نحو 35.3 مليون ناخب على مستوى الجمهورية، موزعين على أكثر من 5600 لجنة فرعية.

ومنذ الساعات الأولى من الصباح، شهدت العديد من اللجان الانتخابية بالجيزة إقبالًا تدريجيًا من المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية والمراكز الريفية، حيث حرص كبار السن والنساء على التواجد المبكر للإدلاء بأصواتهم. وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أن العملية الانتخابية تسير بانضباط دون رصد أي مخالفات أو تجاوزات مؤثرة حتى الآن، في ظل متابعة مستمرة من اللجان العامة المشرفة على الانتخابات.

وتأتي انتخابات مجلس النواب 2025 كاستحقاق دستوري مهم يهدف إلى تجديد الدماء في المؤسسة التشريعية المصرية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. ويُنظر إلى نسبة الإقبال في الجيزة باعتبارها مؤشراً مهماً على تفاعل المواطنين مع العملية السياسية، خاصة وأن المحافظة تضم شرائح متنوعة من الناخبين بين الحضر والريف والمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت محافظة الجيزة في بيان رسمي أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجباً وطنياً ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، داعية الجميع إلى النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في أجواء يسودها النظام والانضباط، بما يعكس الصورة الحضارية للشعب المصري وإيمانه بمسار التنمية السياسية والديمقراطية التي تشهدها البلاد في ظل الجمهورية الجديدة.



 

