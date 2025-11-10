قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

إقبال ملحوظ للناخبين على لجان الجيزة في الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
حسن رضوان   -  
محمد الشعراوي

شهدت محافظة الجيزة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين على مختلف اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على اللجان منذ فتح أبوابها في التاسعة صباحًا، خاصة في مناطق العمرانية، والبحر الأعظم، وبولاق الدكرور، والدقي، والعجوزة، حيث امتدت الطوابير أمام اللجان، حسب ما رصدته صفحة تنسيقية شباب الأحزاب الرسمية عبر فيس بوك .

وشهدت مشاركة لافتة من المرأة المصرية وكبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا.

وتستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى يومي الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر 2025)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً حتى غلقها في التاسعة مساءً، لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العملية الانتخابية

