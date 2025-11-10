قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بسبب خلافات سابقة.. بائع متجول ينهى حياة صاحب محل في حلوان

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على صاحب محل بحلوان  بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة مما أدى إلى وفاته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (مالك محل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته بكسور وجروح إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل عمله 

وبالإنتقال وسؤال شقيقه (عامل بذات المحل - مقيم بذات العنوان) إتهم (بائع متجول) بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما .

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته السلاح المستخدم فى التعدى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

