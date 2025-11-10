المرشح عن دائرة العمرانية والطالبية يتابع سير التصويت وسط حشد من أنصاره

حرص الدكتور محمد علي عبد الحميد، المرشح في انتخابات مجلس النواب عن دائرة العمرانية والطالبية، على التواجد أمام عدد من لجان التصويت منذ الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع، لمتابعة سير الانتخابات والاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية.

وشهد محيط اللجان حضورًا لافتًا لأنصار المرشح الذين توافدوا منذ الصباح الباكر للمشاركة في التصويت، مؤكدين دعمهم الكامل للنائب تقديرًا لما قدمه من خدمات ملموسة خلال فترة عمله البرلماني السابقة.

وقال عدد من مواطني الدائرة إنهم حرصوا على الإدلاء بأصواتهم دعمًا للمرشح الذي كان دائم التواجد بينهم، وساهم في حل العديد من المشكلات الخدمية، خاصة في ملفات الصرف الصحي ورصف الطرق ودعم التعليم والصحة، مشيرين إلى أن تجربته السابقة في المجلس كانت نموذجًا للنائب القريب من المواطنين.

من جانبه، أعرب محمد علي عبد الحميد عن تقديره الكبير لأبناء العمرانية والطالبية، مؤكدًا أن تفاعلهم الإيجابي في المشاركة الانتخابية يعكس وعيهم الوطني وحرصهم على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مضيفًا أنه يخوض الانتخابات مستندًا إلى ثقة الأهالي وبرنامج يستكمل ما بدأه من مشروعات خدمية وتنموية داخل الدائرة.