الكشف عن قواعد نهائي دوري المرتبط للسيدات في حال التعادل

كشفت الاتحاد المصري لكرة السلة عن قواعد الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، في حال تعادل الفرق في لقائي الذهاب والإياب.

وتقام غداً الثلاثاء منافسات الذهاب، حيث يتنافس الأهلي وسبورتنج على اللقب، فيما يلعب الجزيرة وسموحة على المركزين الثالث والرابع. أما منافسات الإياب فتقام يوم الخميس القادم، وذلك على صالة الشباب والرياضة "زويل."

وأوضحت المسابقات أنه إذا حدث تعادل في عدد نقاط الفوز والهزيمة لمباريات الذهاب والإياب في لقاءات المرتبط والسيدات بمنافسات تحديد المركزين الثالث والرابع، يتم الترتيب بناءً على مباريات السيدات فقط "المواجهات المباشرة"، وإذا استمر التعادل مرة أخرى يؤخذ بنظام الترتيب في منافسات الدور التمهيدي.

وأشارت إلى أنه في حالة التعادل في عدد نقاط الفوز والهزيمة بمنافسات تحديد المركزين الأول والثاني تقام مباراة فاصلة يوم الجمعة المقبلة لفريقي السيدات فقط، وعلى الصالة ذاتها.