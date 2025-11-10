قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مطران دشنا وتوابعها يدلى بصوته في لجنة أبوبكر الصديق

المطران تكلا
المطران تكلا
يوسف رجب

شارك المطران تكلا، مطران دشنا وتوابعها، مع وفد كنسى رفيع، في انتخابات مجلس النواب، حيث أدلى بصوته الانتخابى في لجنة مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية المشتركة بمدينة دشنا، شمال قنا، للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية التي أقرها الدستور المصرى.

وأكد المطران تكلا، أهمية المشاركة السياسية، باعتبارها واجب وطني ودينى، للمساهمة في صنع مستقبل أفضل للبلاد، وبما ينعكس على منظومة التنمية التي تشهدها البلاد.

ولفت إلى أن الكنيسة ساهمت في توفير عدد من السيارات لنقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية، كنوع من التيسير على المواطنين.

جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم 352 لجنة فرعية موزعة على 307 مركز انتخابي بمختلف المراكز والمدن ويبلغ عدد المرشحين 129 مرشح على المقاعد الفردية بالدوائر الأربعة، إلى جانب 9 مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 2 مليون و215 ألف و411 ناخب.

وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير جميع سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز الاستراحات وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن سهولة وصول الجميع إلى صناديق الاقتراع.

وشدد عبدالحليم، على أهمية التزام كافة الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الوقائية والحفاظ على المظهر الحضاري داخل المقرات الانتخابية، مؤكدًا أن النظافة العامة والانضباط التنظيمي يعكسان مدى وعي المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل وطنهم.

ودعا محافظ قنا، جموع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات بحرية ومسؤولية بما يجسد روح الديمقراطية ويعبر عن الوعي الوطني للمجتمع القنائي، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية هي رسالة دعم لمسيرة التنمية والإصلاح التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

قنا لجنة أبوبكر الصديق بدشنا مطران دشنا المشاركة السياسية مدينة دشنا انتخابات مجلس النواب

