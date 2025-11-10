قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية يتابع جودة الخدمات في مستشفى شرم الشيخ الدولي| صور

رئيس "الرعاية الصحية" يتابع جودة الخدمات المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي
رئيس "الرعاية الصحية" يتابع جودة الخدمات المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي
أ ش أ

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي إن رضاء المتعاملين سواء من المواطنين أو الوافدين، هو المعيار الحقيقي لنجاح منظومة الخدمات الصحية بالهيئة.


جاء ذلك خلال تفقد رئيس الهيئة لمستشفى شرم الشيخ الدولي ووحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي على هامش زيارته لمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن منشآت الهيئة بالمحافظات.


وتفقد السبكي أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، كما تابع سير العمل داخل وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، وتفقد أيضًا العيادات التخصصية وخدمات طب الأسرة والرعاية الأولية؛ للاطمئنان على كفاءة التشغيل وتوافر الكوادر الطبية والإدارية، وضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى والمتعاملين.


وشملت الجولة مراجعة جودة خدمات السياحة العلاجية المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث حرص رئيس الهيئة على استطلاع آراء المرضى الأجانب والمترددين من السياح الدوليين حول مستوى الرعاية الطبية والخدمات العلاجية المقدمة داخل المستشفى. 


وأشاد بمستوى الانضباط الإداري وحسن التنظيم داخل المنشآت الصحية التي شملتها الجولة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطور ملموس في الخدمات المقدمة بالمحافظة يأتي نتيجة لجهود فرق العمل الميدانية، والحرص على تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.


وأضاف "أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من منشآت الهيئة في جنوب سيناء تجاوز 3 ملايين خدمة بينها أكثر من مليون خدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي وقرابة 100 ألف خدمة في وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، تشمل فحوصًا وعلاجات وإجراءات طبية وجراحية، إلى جانب خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة".


وأكد أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تعد من أهم المنشآت التابعة للهيئة في جنوب سيناء، لما تمتلكه من تجهيزات طبية متقدمة وتخصصات دقيقة وكوادر طبية متميزة، إلى جانب حصولها على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة، والاعتراف الدولي كمستشفى أخضر من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء، بالإضافة إلى حصولها على الاعتماد القومي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.


وأشار إلى أن هذا التطور يعكس نجاح الهيئة في تحقيق التكامل بين الجودة الطبية والاستدامة البيئية وتحويل مستشفياتها إلى مراكز نموذجية قادرة على جذب المرضى من داخل مصر وخارجها، في إطار مشروع الهيئة للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" الذي يهدف إلى وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.


وشدد على أهمية مواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والوافدين الأجانب في جنوب سيناء، مؤكدًا أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا للمحافظات السياحية، بما يتناسب مع مكانتها العالمية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.


وأكد أن ما تحقق من نجاحات في جنوب سيناء يجسد كفاءة منظومة العمل المتكاملة التي تنتهجها هيئة الرعاية الصحية، ويعكس التزامها بتطبيق نموذج صحي حديث قائم على الجودة والاستدامة والعدالة في تقديم الخدمات، بما يترجم رؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي شامل يضمن رعاية متكاملة لكل المواطنين والمقيمين على أرض مصر.
 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي منظومة الخدمات الصحية مستشفى شرم الشيخ الدولي وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي محافظة جنوب سيناء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

مجلس تنفيذى

محافظ دمياط توافر أدوية التأمين الصحى وتحسين الخدمة الطبية

انتخاباب مجلس النواب

وكيل أوقاف أسوان: الإدلاء بالصوت الإنتخابى أمانة

شقيق المجني عليها

زوجها أنهى حياتها ورضيعها.. شقيقة المجني عليها: أطالب بالقصاص العادل

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد